Front Mission 3 Remake: Demo jetzt im PS Store verfügbar

Fans von klassischen Taktik Rollenspielen dürfen ab sofort selbst Hand anlegen. Eine Demo zu Front Mission 3 Remake steht jetzt im PlayStation Store zum Download bereit. Damit bleibt rund ein Monat Zeit, um das Remake des legendären PS1 Klassikers auszuprobieren, bevor das vollständige Spiel am 30. Januar erscheint.

Front Mission 3 endlich wieder auf der PlayStation

Auf der Nintendo Switch ist Front Mission 3 Remake bereits seit mehreren Monaten verfügbar. Nun folgt auch die PlayStation Version, womit die komplette ursprüngliche PS1 Trilogie auf der aktuellen Konsole spielbar ist. Die Remakes von Front Mission 1 und Front Mission 2 sind bereits im PS Store erhältlich. Publisher Forever Entertainment beschreibt das Spiel als Rückkehr eines taktischen RPG Klassikers. Spieler schlüpfen in die Rollen von Kazuki und Ryogo, während politische Spannungen in instabilen Militärzonen eskalieren. Mit der Zukunft der gesamten Region auf dem Spiel übernehmen Spieler das Kommando über mächtige Wanzers und führen ihre Einheiten durch anspruchsvolle, rundenbasierte Schlachten.

Nach dem Abschluss der PS1 Remakes bleibt die Frage offen, ob auch Front Mission 4 und 5, die ursprünglich für PlayStation 2 erschienen sind, eine Neuauflage erhalten. Später entfernte sich die Reihe mit Front Mission Evolved und dem thematisch verwandten Left Alive deutlich von ihren taktischen Wurzeln.