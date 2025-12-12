Erste zweifach wandelbare Leerenjägerin in Zenless Zone Zero bei den TGA 2025 enthüllt

HoYoverse, die international bekannte Marke für interaktive Unterhaltung, präsentierte bei den The Game Awards 2025 ein beeindruckendes neues Vorschauvideo zum Urban-Fantasy-ARPG Zenless Zone Zero. Das gezeigte Material rückte die kommenden Agentinnen Ye Shunguang und Zhao in den Fokus und bot außerdem einen kurzen, aber vielversprechenden Einblick in die träumerische Fraktion „Angels of Delusion“.

Zenless Zone Zero spielt in einer Urban-Fantasy-Welt, deren moderne Zivilisation durch die „Höhlen“ erschüttert wurde. In New Eridu, der letzten Bastion der Menschheit, übernehmen die Spieler die Rolle eines „Proxys“. Gemeinsam mit einer vielseitigen Gruppe von Agenten stellen sie sich gefährlichen Feinden, erledigen Aufträge und lüften die Geheimnisse rund um das Überleben der Stadt. Charakteristische Elemente des Spiels sind seine pulsierende Atmosphäre, der markante Kunststil, zugängliche und zugleich tiefgründige Action sowie ein immersives Stadterlebnis.

1 von 5

Das bei den TGA 2025 enthüllte Video zeigte erstmals Gameplay von Ye Shunguang, einer aufstrebenden Leerenjägerin der Fraktion „Yunkuigipfel“. Als erste Agentin des Spiels mit zwei unterschiedlichen Formen überzeugte sie durch beeindruckende Schwerttechniken, nahtlose Formwechsel und kraftvolle Luftangriffe. Parallel dazu wirbelte Zhao, eine niedliche, aber clevere Hasenthiren-Agentin, mit ihrer Streitaxt blitzschnell über das Schlachtfeld und reihte kraftvolle Kombos aneinander. Am Ende des Videos überraschte ein kurzer Ausblick auf eine bevorstehende Live-Enthüllung der lang erwarteten Fraktion „Angels of Delusion“, was auf große Enthüllungen in kommenden Storykapiteln hindeutet.

Dank der starken Unterstützung der weltweiten Community konnte sich Zenless Zone Zero im vergangenen Jahr stetig weiterentwickeln. Das Team bleibt entschlossen, den Proxys weiterhin einzigartige Spielerlebnisse zu bieten, durch unverwechselbare Designs, fesselnde Kämpfe und eine langfristige Weiterentwicklung des Spiels. Mit noch dynamischeren Charakteren und verbesserten Spielmechaniken in Sichtweite kommt Zenless Zone Zero seinem Ziel immer näher: Spielerinnen und Spielern auf der ganzen Welt die Faszination actionreicher Games näherzubringen.