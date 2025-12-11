Die World of Tanks Holiday Ops 2026 im Überblick: Benedict Cumberbatch, Belohnungen & Winterüberfall

Die Weihnachtszeit ist offiziell in World of Tanks angekommen: Seit dem 5. Dezember 2025 laufen die Holiday Ops 2026, und sie bieten bereits jetzt alles, was das Panzerfahrer-Herz höherschlagen lässt, festliche Missionen, magische Kulissen und glänzende Belohnungen. In diesem Jahr erhält das Event besonderen Glanz, denn niemand Geringeres als Benedict Cumberbatch fungiert als offizieller Botschafter der Feiertage. Mit seiner strategischen Ruhe, seinem charakteristischen Witz und seiner charmanten Ausstrahlung prägt der britische Schauspieler die Atmosphäre der diesjährigen Feierlichkeiten wie kein anderer.

Ein stimmungsvoller Start in die Feiertage

Schon beim ersten Betreten der festlich dekorierten Weihnachtsgarage empfängt Benedict Cumberbatch die Spieler mit besonderen Aufträgen und besonnenen Ratschlägen. Neben seiner Rolle als Host ist er auch als spielbarer Kommandant erhältlich, mit seiner Originalstimme, die eher leitet als kommandiert und so seinen ruhigen Führungsstil unterstreicht. Weitere Details finden sich auf der offiziellen Event-Seite.

„Ich freue mich sehr, dieses Jahr Teil der Holiday Ops zu sein“, sagte Cumberbatch bei der Ankündigung. „Es ist ein Spiel, das Strategie, Teamwork und vorausschauendes Denken fördert. Und es hat mir viel Freude bereitet, dieser Welt eine neue Note zu verleihen – zusammen mit ein bisschen Festtagsstimmung.“

Ein neues Weihnachtsdorf voller Überraschungen

Das diesjährige Event spielt in einem wunderschönen Weihnachtsdorf, das je nach Tageszeit unterschiedlich erstrahlt: tagsüber ruhig und verschneit, nachts bunt und voller Lichter. Direkt zu Beginn sichern sich die Spieler ein besonderes Geschenk: den Strv M/31, einen schwedischen leichten Panzer der Stufe III, inklusive Besatzung und Garagenplatz.

Dazu kommt ein festlicher Adventskalender, der jeden Tag neue Belohnungen freischaltet, perfekt für alle, die täglich vorbeischauen.

Holiday Ops Challenge: 56 Missionen bis Januar

Neben festlicher Stimmung und reichhaltigen Belohnungen bietet die Saison der Holiday Ops 2026 auch eine Herausforderung für Spieler, die in der Weihnachtszeit ihr Können unter Beweis stellen möchten. Die Holiday Ops Herausforderung umfasst 28 spezielle Karten, auf denen jeweils zwei unterschiedliche Aufträge zur Auswahl stehen. Für den Fortschritt genügt es, einen der beiden Aufträge zu erfüllen, doch wer sich beiden stellt, schaltet zusätzliche Boni frei. Belohnt werden erfolgreiche Kommandanten unter anderem mit Anpassungselementen, experimentellem Zubehör, Fahrzeugrabatten (inklusive Rabatten für Fahrzeuge der Stufe XI) und dem ultimativen Highlight: Benedict Cumberbatch als Kommandant.

Wer 28 Hauptaufträge mit blauer Markierung abschließt, kann Benedict Cumberbatch persönlich rekrutieren. Als Kommandant verfügt er über den Null-Vorteil „Waffenbrüder“ auf 100 % sowie genügend Erfahrungspunkte für zwei zusätzliche Vorteile, und natürlich über seine unverwechselbare Stimme, die jedes Gefecht zu einem besonderen Erlebnis macht.

Chaffee-Fortschritt: Belohnungen für wahre Durchhalter

Die Herausforderung belohnt besonders fleißige Kommandanten auch mit exklusiven Fortschritten für den beliebten vierbeinigen Gefährten Chaffee. Das System funktioniert wie folgt:

Zusätzliche Belohnungen: Durch das Abschließen des zweiten Auftrags auf einer Karte (rote Markierung) schaltet ihr besondere Extras und Fortschritt für Chaffee frei.

50 % Rabatt: Meistert ihr beide Aufträge auf 14 der 28 Karten (also 28 Aufträge), erhaltet ihr 50 % Rabatt auf den Goldpreis des kleinen Gefährten.

Chaffee dauerhaft freischalten: Schließt ihr alle 56 Aufträge der Herausforderung ab, gehört Chaffee euch kostenlos und für immer, ein echter Loyalitätsbonus für alle, die keine Aufgabe scheuen.

Chaffee begleitet euch darüber hinaus bereits ab Stufe II der festlichen Atmosphäre, wo er mit vielen Geschenkbeuteln in eurer Garage erscheint. Durch das Abschließen von drei leichten Tagesaufträgen verdient ihr euch zusätzliche Beutel, deren Inhalte durch den Kauf spezieller Gold- und Kreditpakete sogar automatisch aufgewertet werden – auch nachträglich, falls sie noch ungeöffnet sind. Die Pakete bringen außerdem weitere 2D-Anpassungen mit sich, darunter einen neuen Chaffee-Themenstil, der eure Garage noch festlicher macht.

Die Herausforderung der Holiday Ops ist somit nicht nur ein Test eurer Fähigkeiten, sondern auch eine Quelle einzigartiger Belohnungen, perfekt für alle Kommandanten, die im Dezember jede Gelegenheit nutzen, um auf dem Schlachtfeld zu glänzen.

Eine Extraportion Wertschätzung zum Jahresende

Passend zur festlichen Stimmung der Holiday Ops 2026 verteilt World of Tanks in diesem Dezember erneut großzügige Geschenke an seine treue Community. Seit dem 3. Dezember warten die heiß ersehnten wohlverdienten Belohnungen darauf, abgeholt zu werden, in diesem Jahr erweitert um den neuen Rang „Legende“ für Kommandanten mit 15 oder mehr Dienstjahren. Dazu kommt ein außergewöhnliches Highlight: ein kompletter Forschungszweig von Stufe VI bis X nach Wahl, der kostenlos freigeschaltet werden kann. Diese Belohnung ist bis Mitte Januar 2026 erhältlich und bietet eine hervorragende Gelegenheit, die eigene Garage gezielt zu verstärken.

Je nach Registrierungsjahr erhalten Spieler außerdem die klassische wohlverdiente Belohnung, darunter der neue Black Prince II, ein britischer schwerer Stufe-VII-Panzer mit innovativem Doppelgeschütz, sowie Marken, Anleihen, Kreditpunkte und viele weitere wertvolle Items. Und für alle, die ihr Geschenk zum Update 2.0 noch nicht abgeholt haben, kehrt dessen beste Komponente zurück: ein weiterer kostenloser Forschungszweig von Stufe VI–X (für neu erstellte Konten nach dem 3. Dezember 2025 sogar zwei), begleitet von einer Auswahl nützlicher Gegenstände. Diese Belohnungen können ebenfalls bis Mitte Januar 2026 gesichert werden, ein zusätzlicher Grund, in die festliche Saison von World of Tanks einzutauchen.

Festlicher Kurzfilm mit Herz und Humor

Begleitend zum Event veröffentlicht das World of Tanks-Team einen neuen Kurzfilm, der sich rund um den schüchternen Büroangestellten Sebastian dreht, der sich nicht traut, seine Kollegin Sarah anzusprechen. Benedict Cumberbatch übernimmt die Rolle eines skurrilen Therapeuten, der ihm mit ungewöhnlichen Methoden Mut macht. Der Film ist warmherzig, humorvoll und voller surrealer Momente, eine perfekte Ergänzung zum festlichen Event.

Winterüberfall startet heute: Der Actionhöhepunkt der Saison

Pünktlich zum Erscheinungstag dieses Artikels beginnt heute, am 11. Dezember, die nächste Phase des Events: Der beliebte Spielmodus „Winterüberfall“ kehrt zurück. Bis zum 22. Dezember können die Spieler in rasant-chaotischen Gefechten um Geschenke kämpfen.

Neu in diesem Jahr:

Zwei neue Karten eine galaktische Welt mit Sternenhimmel und Planeten eine Geschenkfabrik als weihnachtliche Kampfarena

Drei Teams mit jeweils fünf Spielern, die gegeneinander antreten

Einzigartige Panzerrollen und Spezialfähigkeiten

Punkte, die gegen Anleihen oder exklusive 3D-Aufsätze eingetauscht werden können

Winterüberfall bringt schnelle Action, wilde Gefechte und reichlich Festtagschaos, ideal für Spieler, die Abwechslung zum klassischen Gameplay suchen. Weitere Details finden sich auf der offiziellen Event-Seite.

Adventskalender 2025: Tägliche Überraschungen im Dezember

Was wäre der Dezember ohne den beliebten World of Tanks Adventskalender? Auch in diesem Jahr läuft die Tradition weiter: Vom 1. Dezember, 05:00 Uhr, bis zum 12. Januar, 07:00 Uhr, wartet jeden Tag ein neues Geschenk hinter einem festlichen Türchen darauf, von euch geöffnet zu werden. Der Adventskalender bringt nicht nur tägliche Belohnungen, sondern auch spezielle Extras für besonders aktive Spieler, darunter sogar eine große Feiertags-Ops-Schachtel, wenn ihr eine bestimmte Anzahl an Türchen geöffnet habt.

Ein täglicher Blick in den Kalender lohnt sich also: Belohnungen reichen von Credits und Boostern bis hin zu Dekorationen, Verbrauchsmaterialien und weiteren festlichen Überraschungen. Besonders über die Feiertage sorgt der Adventskalender dafür, dass jeder Login ein wenig wie das Öffnen eines echten Weihnachtsgeschenks wirkt.

Für alle, die im Dezember einmal nicht hereinschauen konnten, gibt es gute Nachrichten: Verpasste Türchen lassen sich später nachholen. Ab dem 1. Januar und bis zum Ende der Holiday Ops am 12. Januar könnt ihr 300 Ressourcen eines beliebigen Feiertags-Ops-Typs investieren, um ein versäumtes Türchen nachträglich zu öffnen. Diese werden der Reihenfolge nach, vom ältesten zum jüngsten, freigeschaltet. Und sobald ihr alle Türchen geöffnet habt, erhaltet ihr automatisch das Geschenk des 31. Dezember.

Damit ist der Adventskalender 2025 nicht nur ein täglicher Motivationsschub, sondern auch eine faire Möglichkeit, die gesamte Bandbreite an Dezembergeschenken mitzunehmen, selbst wenn der Alltag im hektischen Jahresendspurt einmal dazwischenkommt.

Ein festliches Event voller Atmosphäre und Belohnungen

Die Holiday Ops 2026 laufen noch bis zum 12. Januar 2026 und bieten eine der abwechslungsreichsten und stimmungsvollsten Eventerfahrungen der letzten Jahre. Ob neue Missionen, winterliche Schauplätze oder das besondere Auftreten von Benedict Cumberbatch, dieses Event ist ein Fest für alle World-of-Tanks-Spieler.

Wer jetzt einsteigt, erlebt nicht nur die Winterüberfall-Action, sondern auch die restliche Fülle an Überraschungen, die diese Holiday Ops bereithalten.