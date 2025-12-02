Destiny 2: Renegades – Neue Erweiterung, Aktivitäten & exklusive Inhalte 2025

Mit Destiny 2: Renegades beginnt heute die zweite Erweiterung des Jahres der Prophezeiung, ein frisches Spielerlebnis, das in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entstanden und von Star Wars™ inspiriert wurde. Als neues Kapitel der Destiny-2-Schicksals-Saga verknüpft Renegades die markanten Kampf- und Erzählmechaniken von Destiny 2 mit Motiven der berühmten Sci-Fi-Reihe. Die Hüter schließen sich einer Truppe von Außenseitern an, um gegen das Barant-Imperium anzutreten, eine mächtige Kabal-Fraktion, die laut dem Vagabunden mit den Neun in Verbindung steht. Auf ihrer Reise stellen sich die Hüter gegen die Vorhut, verbünden sich mit dem Vagabunden und knüpfen neue sowie alte Allianzen. Gleichzeitig erweitern sie ihren Einfluss in der Unterwelt, deren zentraler Treffpunkt der neue soziale Bereich „Tharsis-Außenposten“ auf dem Mars ist.

Einblicke aus dem Entwickler-Livestream

In einem speziellen Entwickler-Livestream präsentierte das Destiny-2-Team vergangene Woche neue Inhalte für Renegades, darunter den offiziellen Launch-Trailer und das ViDoc „Die Entstehung von Renegades“, das Einblicke in den kreativen Entwicklungsprozess und die Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games bietet.

Neue Aktivität: Das Gesetzlose Grenzland

Mit dem Release führt Renegades die Aktivität „Das Gesetzlose Grenzland“ ein. Hier stehen dynamisch skalierende Herausforderungen und hoher Wiederspielwert im Fokus. Hüter übernehmen riskante, aber lohnenswerte Missionen wie Schmuggelaufträge, Kopfgeldjagden und Sabotageeinsätze auf sechs neuen Karten auf Venus, Europa und Mars, allesamt inspiriert von ikonischen Locations aus dem Star-Wars-Universum.

Drei neue Syndikate

Die Hüter verdienen sich Ruf bei drei einzigartigen Fraktionen:

Die Moskitos: Eine anarchistische Eliksni-Bikerbande, die eine Gesellschaft ohne traditionelle Strukturen anstrebt.

Tharsis-Reformer: Eine abtrünnige Gruppe fühlender Vex, die sich vom Kollektiv lösen und eine eigene Identität formen will.

Totalitätsdivision: Eine abgespaltene Kabal-Fraktion des Barant-Imperiums, die als Syndikat auf dem Mars agiert und von Psions geführt wird.

PvEvP-Element: Die Invasion

Mit „Das Gesetzlose Grenzland“ wird auch die Opt-in-Funktion „Invasion“ eingeführt. Dabei können andere Hüter das Schlachtfeld betreten, den Verlauf einer Aktivität beeinflussen und besondere Belohnungen erhalten.

Renegade-Fähigkeiten und neue Ausrüstung

Im Verlauf der Kampagne schalten Spieler neue Renegade-Fähigkeiten frei, die offensive, defensive und unterstützende Optionen bieten und das Kampfgeschehen spürbar verändern.

Neue Waffen und Exotics

Renegades bringt zahlreiche neue Ausrüstungsgegenstände:

Praxianische Klinge – ein exotisches kinetisches Schwert, inspiriert von legendären Lichtschwertern

Blaster – ein komplett neuer Waffenarchetyp mit hitzebasiertem Nachladesystem

Weitere Exotics: Solar-Armbrust „Erbstück“, Strang-Maschinengewehr „Luzakus Werkzeug“

Neue Rüstung: Warlock-Helm „Göttliche Vereinnahmung“, Jäger-Beinschutz „Glückliche Fügung“, Titan-Brustschutz „Praxianische Kleidung“

Neuer Dungeon: Equilibrium

Der Dungeon „Equilibrium“ wird ab dem 13. Dezember 2025 um 18 Uhr MEZ für Besitzer von Renegades verfügbar. Gemeinsam mit Warlock Aunor Mahal infiltrieren die Hüter ein Kriegsschiff des Barant-Imperiums und nehmen die Akolythen von Dredgen Bael ins Visier.

Livestream & Rennen

Die Pre-Show mit Evanf1997 und CBGray beginnt am selben Tag um 15:00 Uhr MEZ und führt in den Start des Wettkampfs über. Der Stream läuft bis zum Ende des Rennens. Teilnahmebedingungen sind auf Bungies offiziellen Kanälen einsehbar.

Neue Bungie-Prämien zum Start

Mit Renegades erscheinen im Bungie Store neue Prämien, die durch bestimmte Triumphe bis zum 30. April 2026 freigeschaltet werden können. Die Kaufphase läuft bis zum 31. Mai 2026.

Freischaltbare Belohnungen:

Renegades-Kampagnen-Pin

Renegades-Titel-Pin

„Das Gesetzlose Grenzland“-Metallposter von Displate

Ausblick: Der Renegades-Inhaltekalender

Bungie hat zudem einen Content-Kalender veröffentlicht, der kommende Aktivitäten, Balance-Anpassungen, Fortschritts-Updates, ein neues wöchentliches Ritual und weitere Features aufführt.

Ultimate Edition: Das Komplettpaket

Spieler können die „Jahr der Prophezeiung“-Ultimate Edition erwerben, die beide Kampagnen, den Raid „Die ewige Wüste“, den neuen Dungeon sowie zahlreiche Sofort-Prämien beinhaltet. Besitzer der Standard Edition können ihr Paket erweitern, um Zugang zu allen exklusiven Inhalten zu erhalten.