Das erste LEGO Harry-Potter Land entsteht im LEGOLAND Deutschland Resort

Merlin Entertainments und Warner Bros. Discovery Global Experiences vereinen ihre Expertise und schaffen eine bezaubernde Mischung aus Fantasie, Magie und Abenteuer: Im LEGOLAND Deutschland Resort entsteht das weltweit erste LEGO Harry-Potter Land sowie die erste thematisierte Harry-Potter-Unterkunft. Erstmals werden Hogwarts und LEGO Steine in einem Freizeitpark gemeinsam zum Leben erweckt.

„Wir freuen uns sehr, dass die Partnerschaft von Merlin und Warner Bros. Discovery Global Experiences hier in Deutschland ihren Anfang nimmt. Seit der Eröffnung des LEGOLAND Deutschland Resorts vor über 20 Jahren bereiten wir Familien glückliche Momente – auch in Zusammenarbeit mit anderen führenden Marken. Wir legen die Messlatte nun noch höher und schaffen ein magisches neues Land, das die Wizarding World in Form von LEGO Steinen zum Leben erweckt. Dieser Schritt bestätigt die stetige Entwicklung unseres Resorts zu einer Weltklasse-Destination. Der LEGO Harry Potter Bereich und die weltweit erste Harry-Potter-Unterkunft stellen Merlins bisher größte Einzelinvestition in einen bestehenden Standort dar. Dies unterstreicht den hohen Stellenwert des LEGOLAND Deutschland Resorts, wenn es darum geht, unvergessliche Erlebnisse für unsere Gäste zu schaffen. Ich freue mich riesig darauf zu sehen, wie unsere brillanten Kreativteams diesen magischen neuen Themenbereich realisieren. Er wird die Fans mit fesselnden Abenteuern und den bekannten Charakteren in seinen Bann ziehen.“, Manuela Stone, Geschäftsführerin des LEGOLAND Deutschland Resorts

„Die jahrelange Zusammenarbeit mit Merlin Entertainments und der LEGO Gruppe hat immer zu unvergesslichen und einzigartigen Erlebnissen für Fans geführt. Wir sind begeistert, diese Partnerschaft nun mit einer unserer beliebtesten Marken zu erweitern.

Für die Millionen von Harry Potter Fans auf der ganzen Welt suchen wir ständig nach neuen Wegen, die Magie weiterzuführen und sich noch stärker mit den kultigen Filmen zu verbinden. Der neue Themenbereich wird es Fans ermöglichen, in die vertraute Welt von LEGO Harry Potter einzutauchen, die sie seit Jahren bauen, und die Wizarding World wie nie zuvor zu erleben.“, Peter van Roden, EVP Warner Bros. Discovery Global Experiences