CRKD kündigt Nitro Deck 2 an: Limited Edition, Retro-Design & Vorbesteller-Bonus

CRKD, die Premium-Marke für sammelbares Gaming-Zubehör, hat heute eine limitierte Kooperation, ein neues Retro-Design sowie exklusive Vorbesteller-Boni im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Nitro Deck 2 angekündigt, dessen Auslieferung für das Frühjahr 2026 geplant ist. Das Nitro Deck 2 wurde erstmals in der vergangenen Woche im Rahmen der IGN-Post-Show zu den The Game Awards 2025 vorgestellt und gilt bereits jetzt als unverzichtbares Hardware-Upgrade für die kommende Switch-2-Generation. Als lang ersehnte Weiterentwicklung des originalen Nitro Decks richtet sich das neue Modell an Gamer weltweit, die unterwegs besonderen Wert auf Komfort und Funktionalität legen.

Seit der offiziellen Ankündigung erfährt das Nitro Deck 2 eine überwältigend positive Resonanz aus der Gaming-Community. CRKD zeigt sich dankbar für das enorme Interesse und die Vielzahl an Vorbestellungen. Als besonderes Dankeschön vor den Feiertagen erweitert das Unternehmen das Angebot nun um ein neues, retro-inspiriertes Design sowie die erste exklusive Kooperation für das Nitro Deck 2.

Nitro Deck 2 – Limited Run Games Kooperation

Getreu dem Motto „Limited by name and limited by nature“ präsentiert CRKD gemeinsam mit Limited Run Games die erste offizielle Nitro-Deck-2-Kollaboration. Die Fusion Limited Edition kombiniert die zwei ikonischsten Farbvarianten des ursprünglichen Nitro Decks in einem markanten Halb-Glacier-Blue-/Halb-Atomic-Purple-Design. Diese Edition richtet sich an Sammler und Spieler, die ein echtes Statement setzen möchten. Erhältlich ist sie ausschließlich über Limited Run Games und crkd.gg und nur im Rahmen einer Vorbestellaktion. Nach dem Ende des Vorbestellzeitraums am 29. März 2026 wird diese Edition dauerhaft eingestellt.

Nitro Deck 2 – Pal Grey Edition

Bei CRKD steht die Community im Mittelpunkt, und das Feedback der Spieler fließt direkt in die Produktentwicklung ein. Neben der positiven Resonanz auf die Smoke Black- und White-Editionen wünschten sich viele Fans eine Variante im Retro-Stil. Diesem Wunsch kommt CRKD nun mit der neuen Nitro Deck 2 Pal Grey Edition nach.

Die Pal Grey Edition verbindet nostalgisches Design mit moderner Technik und ist eine Hommage an die goldene Ära des Gamings, neu interpretiert für heutige Spieler. Passend dazu erscheinen separat erhältliche Pal Stick Top 8 Packs sowie Pal D-Pad 4 Packs, die das Retro-Design optisch und funktional abrunden.

CRKD Vorbesteller-Bonus für alle

Zum Abschluss gibt es noch eine besondere Überraschung: Jede Vorbestellung des Nitro Deck 2 enthält kostenlos einen gebrandeten Nitro-Deck-2-Mikrofaser-Zugbeutel sowie einen exklusiven „Early Supporter“-Sammlerpin. Diese Boni gelten für alle Kundinnen und Kunden, sowohl für bereits getätigte Vorbestellungen als auch für zukünftige.