Tag 9 unseres großen Game2Gether Adventskalenders 2025 steht ganz unter der Piratenflagge der Strohhut-Bande. One Piece-Fans aufgepasst: gemeinsam mit Revell verlosen wir 2 x das RC Boot One Piece „GOING MERRY“.

Begebt Euch auf Kurs mit der Crew der Strohhut-Piraten! Die legendäre „Going Merry“ ist bereit, neue Abenteuer zu erleben. Mit authentischen Details und robuster Technik ist das RC Schiff „Going Merry“ perfekt für dein nächstes Abenteuer auf See, im Teich oder im Pool.

Dank 2,4 GHz Fernsteuerung und Elektromotoren mit komplett gekapselter Elektronik, einem leistungsstarken Wechsel-Akku inklusive USB-Ladegerät und ausgestattet mit einem raffinierten Sicherheits-Alarm bei niedriger Akkuleistung, ist das Set ideal für Fans, Sammler und Nachwuchs-Piraten!



Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 9 – Revell





