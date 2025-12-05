Adventskalender 2025 – Tag 6

Heute wird es rasant im großen Game2Gether-Adventskalender! Wenn Ihr auf spannende Renn-Action und technische Höchstqualität steht, solltet Ihr unbedingt Euer Glück auf die Probe stellen, denn gemeinsam mit Carrera verlosen wir ein Set Carrera Hybrid – Devil Drivers.

Das Carrera Hybrid – Devil Drivers-Set bietet Euch Rennspaß der nächsten Generation.

Erlebt grenzenlose Rennaction mit dem Carrera Hybrid Set „Devil Drivers“. Im Maßstab 1:50 rasen der Porsche 911 GT3 R „Red Devil“ und „Black Devil“ über die extra breite Strecke, die spektakuläre Manöver und Ideallinienfahrten ermöglicht.

Dank KI-gestützter Hybrid-Technologie könnt Ihr die Fahrzeuge per Smartphone-App intuitiv steuern – ob auf oder neben der Strecke. Virtuelle Features wie Tuning, Geschwindigkeitseinstellungen, simulierte Reifenverschleiß und Reifentemperatur bringen realistische Spannung ins Rennen. Mit 4 Highspeed-Geraden, 10 actionreichen Kurven und flexibler Start-/Zielkonfiguration bietet das Set unzählige Möglichkeiten für packende Duelle. Bis zu 16 Fahrer können lokal antreten – bereit, den Champion zu küren?



Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr