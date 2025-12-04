Adventskalender 2025 – Tag 5

Leinen los und volle Kraft voraus zum 5. Tag unseres Adventskalenders 2025. Heute lichten wir gemeinsam mit Wargaming den Anker und verlosen digitale Inhalte für World of Warships.

Wollt ihr als Leichtmatrosen neu anheuern? Mit dem Code: KRIEGSSCHIFFE könnt ihr euch zum Start ein paar hilfreiche Ingame-Inhalte sichern!

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Wargaming“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Doch bevor wir zu den eigentlichen Inhalten des Bundles kommen, wollen wir kurz einen Blick auf die Aktionen zur Weihnachtszeit in World of Warships legen. Wargaming feiert die Festtage in World of Warships auf PC sowie in World of Warships: Legends auf Konsole und Mobilgeräten mit einer Vielzahl winterlicher Events, Belohnungen und Überraschungen. PC-Spieler dürfen sich auf einen thematischen Adventskalender, einen umfangreichen Festtags-Event-Pass und viele saisonale Tarnungen und Schiffe freuen. Im Hafen von Nordlyshavn kehrt zudem der dekorierbare Weihnachtsbaum zurück: Für alle zwei gespielten Gefechte gibt es ein Ornament – ohne tägliche Begrenzung. Wer zehn Stück platziert oder alle 24 sammelt, erhält zusätzliche Belohnungen. Ergänzend kommen die neue Karte „Sunset Isles“, der Bau des französischen Schlachtschiffs Roussillon in der Werft sowie die Fortsetzung von asymmetrischen Gefechten, Temporal Rift und der neuen Clan-Gefechte-Saison.

Auch in World of Warships: Legends warten umfangreiche Winterinhalte. Spieler können im Santa City Port Merry Tokens verdienen und gegen saisonale Belohnungen, neue Commander-Verkleidungen, Frozen-Skins und Mystic Crates eintauschen. Letztere enthalten seltene Special-Edition-Schiffe wie Aki, Incomparable oder Marceau. Zusätzlich starten drei neue japanische Hybrid-Schlachtschiffe im Early Access, die sowohl starke Feuerkraft als auch Luftangriffe bieten. Die War Tales kehren ebenfalls zurück – mit zwei neuen Operationen, darunter einer besonderen Mission rund um den Weihnachtsmann.

Abgerundet wird die Weihnachtsaktion durch den frisch eröffneten Merchandise-Shop von World of Warships, der hochwertige Shirts, Hoodies, Tassen, Sammlerstücke und viele weitere Geschenkideen für Marinefans bereithält.

Das gibt es zu gewinnen

Kommen wir nun zur Verlosung, denn auch heute gibt es natürlich etwas zu gewinnen, mit dem Ziel eure Flotte weiter zu verstärken. Daher verlosen wir folgende Bundles:

Das 50-Dollar-Bundle

Ein Gewinnender kann sich über dieses üppige Bundle freuen:

Scharnhorst ´43 + Hafenplatz + 6SP Kapitän

Tarnung German Reunification – Black, Red, Gold

7 Tage Premiumspielzeit

20x Level 2 Booster

300 Dublonen

Das 30-Dollar-Bundle

Der nächste Gewinnende verstärkt seine Flotte mit folgenden Ingame-Inhalten:

Karl von Schönberg + Hafenplatz + 6SP Kapitän

Tarnung German Reunification – Black, Red, Gold

7 Tage Premiumspielzeit

10x Level 2 Booster

Das 20-Dollar-Bundle

Gleich zwei Gewinnende erhalten dieses Bundle:

Emden + Hafenplatz + 6SP Kapitän

Tarnung German Reunification – Black, Red, Gold

7 Tage Premiumspielzeit

10x Level 2 Booster



Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr