Samus Aran ist zurück und pünktlich zum Release am 04.12.2025 verlosen wir in unserem Adventskalender 2025 gemeinsam mit Nintendo gleich 3 Exemplare von Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Nintendo„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Samus Aran, die größte Kopfgeldjägerin der Galaxie, bricht in Metroid Prime 4: Beyond zu einer neuen Mission auf dem Planeten Viewros auf, wo sie sich einem neuen Geheimnis stellen muss – eingebettet in eine Welt voller fremder Gefahren, inklusive eines wilden Dschungels.

Auf ihrer Reise entdeckt sie mysteriöse Energiephänomene, trifft auf neue Gegner und kommt einer Bedrohung auf die Spur, die größer sein könnte als alles, was sie bisher erlebt hat. Erkunde den geheimnisvollen Planeten und finde einen Weg nach Hause.

Die Switch 2 Edition erlaubt es Euch, das Spiel im Maus-Modus zu spielen, mit dem Ihr präziser zielen und steuern könnt. Darüber hinaus könnt Ihr entweder im Qualitätsmodus für besonders detaillierte Grafik oder im Leistungsmodus, um den Fokus auf flüssigeres Gameplay zu setzen, spielen. Ihr könnt dabei jederzeit zwischen den beiden Modi wechseln.



Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 4 – Nintendo





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr