Am 31. Dezember wartet im Adventskalender 2025 ein praktisches Highlight auf euch: Wir verlosen die HBS Handbrake von PXN! Perfekt für alle Rennspiel-Fans und Sim-Racer, die ihr Setup auf das nächste Level bringen wollen. Mit präziser Steuerung und robustem Design bringt die Handbremse echtes Rennfeeling direkt ins Spiel, ideal für intensive Drifts und enge Kurven!

Heute startet zwar das letzte Gewinnspiel unseres Adventskalenders 2025, aber ihr habt noch bis zum 6. Januar Zeit an den Verlosungen teilzunehmen.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „PXN„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die HBS Handbrake von PXN ist die perfekte Ergänzung für euer Sim-Racing-Setup, speziell entwickelt für PC (Windows)-Systeme. Ausgestattet mit einem präzisen 16-Bit-Hall-Sensor liefert sie driftfreie und äußerst genaue Bremseingaben, die euch volle Kontrolle beim Driften oder bei Rallye-Manövern ermöglichen. Die Handbremse bietet zudem individuell einstellbare Kraft- und Hubwegeinstellungen, damit ihr sie optimal an euren Fahrstil anpassen könnt.

Gefertigt aus robustem, industriellem Aluminiumlegierung-Material (~900 g) sorgt die HBS Handbrake nicht nur für ein hochwertiges Gefühl, sondern auch für maximale Stabilität während intensiver Rennen. Die vielseitige Bauweise erlaubt sowohl vertikale als auch horizontale Montage, passend für verschiedene Sim-Rig-Layouts. Zusätzlich könnt ihr die Spannung der Handbremse mithilfe von optionalen Federn oder Dämpfungsgel (3 kg/5 kg/10 kg) individuell justieren, so bekommt ihr genau das Feedback, das ihr braucht.

Der Anschluss erfolgt unkompliziert per USB-B-Kabel (Plug-and-Play) und ist vollständig kompatibel mit PC (Windows).



Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 31 – PXN





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr