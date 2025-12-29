Adventskalender 2025 – Tag 30

Heute öffnen wir das 30. Türchen des Game2Gether Adventskalender 2025! Heute gibt es frischen Content für alle Sims-Liebhaber. Wir verlosen zweimal das Addon Auf ins Abenteuer zusammen mit dem Herbstmode-Set.

Sims 4: Auf ins Abenteuer

Brich aus deinem Alltag aus und genieße aufregende Aktivitäten und Ausflüge im Auf ins Abenteuer!-Erweiterungspack. Lass deine Sims ihre verspielte Seite in der Kindheit entdecken und diese auch im Alter durch ein mutiges, abenteuerliches Leben bewahren. Erstelle individuelle Schauplätze, die deine Sims erkunden können, und schicke sie auf einzigartige Ausflüge – etwa in ein Kinderferienlager, zu einem Fitness-Retreat oder sogar zu einem romantischen Wettbewerb. Kinder erleben ihre Spielzeit dabei bedeutungsvoller denn je zuvor und können sogar einen Fantasiefreund haben.

Sims 4: Auf ins Abenteuer

Zieht eure Sims mit dem Herbstmode-Set warm an und läutet die gemütliche Jahreszeit ein. Diese Kollektion begeistert sowohl mit Lagen-Looks und Accessoires wie Schals oder einem Hut mit breiter Krempe, mit denen du perfekt für einen langen Spaziergang an der frischen Luft gewappnet bist, als auch mit kuscheligen Pullovern, die hervorragend zu dieser gemütlichen Jahreszeit passen.



Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr