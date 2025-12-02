Adventskalender 2025 – Tag 3

Schon haben wir Tag 3 von unserem Adventskalenders 2025 erreicht. Da kann, muss man sich auch mal eine kleine Pause genehmigen und einen Schluck trinken, immer ausreichend hydriert zu sein ist bekanntlich sehr wichtig. Damit ihr genug Flüssigkeit zu euch nehmt und dabei auch noch richtig genießen könnt, verlosen wir gemeinsam mit HOLY ein Starter-Set Deluxe bestehend aus 57 Portionen und leckerem HOLY und einem coolen Shaker. Im Starter-Set Deluxe erwartet das komplette HOLY Sortiment zum Durchprobieren. Dies beinhaltet HOLY Energy, HOLY Iced Tea, HOLY Hydration und HOLY Milkshake. Alle Sorten enthalten keinen Zucker, Taurin oder künstliche Farbstoffe. Damit ist HOLY die erste echte Alternative zu ungesunden Soft- & Energydrinks.

HOLY Energy:

HOLY Energy ist das ideale Getränk für alle, die beim Gaming alles geben möchten und dabei trotzdem auf ihre Gesundheit achten. Es kommt komplett ohne Zucker, Taurin sowie künstliche Aromen und Farbstoffe aus. Stattdessen sorgt NewCaff®️-Koffein in Kombination mit Nootropics und Vitaminen für einen angenehmen, langanhaltenden Fokus. Zum Trinken mischt man einfach einen Messlöffel Pulver bzw. ein Probierpäckchen mit 500 ml kaltem Wasser in seinem Shaker.

HOLY Iced Tea:

HOLY Iced Tea ist besonders an warmen Sommertagen ein echter Genuss, doch geht der Eistee das ganze Jahr sehr gut über die Lippen. Gut gekühlt bietet er dir die ideale Erfrischung – komplett zuckerfrei, aber mit intensivem Fruchtaroma und echtem Teeextrakt. Und überraschend dazu: HOLY Iced Tea liefert Antioxidantien und Ballaststoffe, die dein Immunsystem auf natürliche Weise unterstützen.

HOLY Hydration:

HOLY Hydration ist perfekt für alle, die EA FC oder NBA 2K nicht nur an der Konsole feiern, sondern auch selbst auf dem Platz oder dem Court aktiv sind. Verständlich, dass man beim Sport, Gaming oder im Alltag nicht ständig nur Wasser trinken möchte – aber auch keine Zuckerbombe will. HOLY Hydration bietet euch einen unglaublich leckeren Geschmack plus Elektrolyte und Mineralstoffe. Wie bei allen HOLY-Produkten kommt auch hier kein Zucker und nur sehr wenige Kalorien ins Getränk.

HOLY Milkshake

Stell dir vor, es gäbe Milchshakes ohne Zucker, mit wenigen Kalorien, komplett vegan, in vielen Sorten, super cremig, voll mit Vitaminen und in Sekunden zubereitet. Klingt traumhaft, oder? Moment mal – das gibt’s ja schon! HOLY Milkshake bietet dir Genuss ganz ohne schlechtes Gewissen.

HOLY Shaker:

HOLY Standard Shaker ist dein treuer Sidekick für jede Gaming-Session. Wenn es im Match heiß hergeht, sorgt er dafür, dass dein HOLY Drink in Sekunden perfekt gemixt ist – smooth, ohne Klümpchen und ready to boost your focus. Mit seinem 500-ml-Fassungsvermögen bietet er genau die richtige Portion Power für lange Runden, egal ob Ranked Grind, LAN-Party oder After-Work-Gaming. Das robuste, leichte Design liegt angenehm in der Hand, selbst wenn du zwischen zwei Runden nur kurz Zeit hast zu shaken. Der Shaker sieht nicht nur clean aus, sondern macht sich auch optisch stark in jedem Setup – ob neben deiner RGB-Tastatur oder im Streaming-Background. Und weil er spülmaschinenfest ist, bleibt dir mehr Zeit fürs Zocken statt fürs Spülen.

Kurz: Der HOLY Shaker ist dein zuverlässiger Mix-Partner, der Style, Funktion und Gaming-Lifestyle perfekt kombiniert.



Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 3 – HOLY





