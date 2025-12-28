Kurz vor dem Jahreswechsel und während alle nochmal hektisch die Geschäfte stürmen, gibt es im Game2Gether-Adventskalender noch immer Überraschungen für unsere treuen Leser. Heute dürfen sich gleich 5 Gewinner über jeweils einen Key von „Plants vs. Zombies: Replanted“ freuen.

Wir verlosen jeweils zwei Keys für PC und jeweils einen für die PS5, die Xbox Series und die Nintendo Switch.

Plants vs. Zombies: Replanted

Das klassische Plants vs. Zombies kehrt in glorreichem HD zurück. BAM! Nach Jahren auf Crazy Daves Dachboden ist der ursprüngliche Kampf zwischen Pflanzen und Zombies zurück. Diesmal größer, heller und verrückter als je zuvor!

Erlebe das Spiel und wie alles begann, nun remasterd, mit hochskalierten HD-Grafiken und vollgepackt mit neuen Geheimnissen zum Entdecken. Entdecke die epischen Hinterhof-Schlachten, die du noch in Erinnerung hast, dieses Mal mit neuen Levels, frischen Wendungen und 15 Jahren bisher ungesehener Franchise-Geschichte. Erlebe noch einmal die glorreichen Tage der Erbsenkanonen, Sonnenblumen und jeder Menge hirnhungrigem Chaos! Schließe dich erneut der ultimativen Garten-Defense an und erlebe die Hinterhof-Schlacht, die ein Phänomen auslöste in einer komplett neuen Ära.



Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 29 – EA Games – Plants vs. Zombies





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr