Am 28. Dezember erwartet euch im Adventskalender 2025 ein echter Leckerbissen für Retro- und Indie-Fans: Wir verlosen den Super Pocket Data East von Hyper Mega Tech! Taucht ein in bunte Pixelwelten voller Action und Nostalgie, perfekt für alle, die Klassiker lieben und spannende neue Herausforderungen suchen. Schnappt euch euren Platz und freut euch auf puren Spielspaß!

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Hyper Mega Tech!„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Super Pocket Data East von Hyper Mega Tech ist eine liebevoll gestaltete Handheld-Konsole, die den Charme und die Spannung der klassischen Data East-Spiele aus den 90er Jahren direkt in eure Hände bringt. Mit pixelgenauer Retro-Grafik, eingängigem Soundtrack und schnellem Gameplay bietet der Super Pocket Data East das perfekte Paket für Fans von Oldschool-Action und Jump ’n’ Run auf einem handlichen Gerät, ideal für unterwegs oder gemütliche Spielsessions zu Hause. Insgeamt finden sich 18 verschiedene Spiele im Speicher des Handhelds. Mit den Evercade-Modulen von Blaze Entertainment lässt sich die Auswahl mit 60 verschiedenen Modulen und über 600 Spielen weiter ausbauen. Die kompakte Handheld-Konsole besitzt einen 2,8″ IPS-Screen mit 320 x 240 Pixeln Auflösung und kann via USB-C geladen werden.

Das Paket enthält unter anderem folgende Spiele:

Joe & Mac – Ein temporeiches Jump 'n' Run-Abenteuer mit prähistorischem Setting und coolem Koop-Modus

Bad Dudes – Klassischer Beat-'em-up-Spaß, bei dem es darum geht, die Stadt vor Bösewichten zu retten

Karnov – Ein actiongeladenes Plattformspiel mit einzigartigen Gegnern und spannenden Levels

Caveman Ninja – Wilde Prügeleien und spaßige Herausforderungen erwarten euch in dieser Steinzeit-Action

Captain Silver – Ein klassisches Side-Scrolling-Abenteuer mit Schatzsuche und gefährlichen Gegnern



Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 28 – Hyper Mega Tech!





