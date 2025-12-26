Heute haben wir hinter Adventskalender Türchen Nummer 27 ein Comic Paket von Panini für euch im Warenwert von knapp 100 Euronen. Es beinhaltet Comics aus 2025 von DC und Marvel. Dazu gehören Iron Man, Wolverine, ein russischer Superman, ein alter Superman und der ganze Schlag an Spinnenmännern und Spinnenfrauen.

Panini ist unser großes Heim für Superhelden Comics. Was wäre Deutschland ohne die Werke von Marvel und DC, wenn es Panini nicht gäbe? Außerdem publiziert der Verlag auch die Star Wars Comics aus dem offiziellen Disney Kanon. Das Unternehmen ist ebenfalls für seine Sticker bekannt und dessen Zeit reicht zurück bis in den Zeitungsvertrieb von 1961. Schon seit ein paar Jahren versorgt uns Panini unsere alljährlichen Adventskalender mit Comic Preisen.

Teil des Pakets sind die Comics Panini Pocket – Genosse Superman von Autor Mark Millar, Batman ’89 – Echos von Sam Hamm, Panini Pocket – Wolverine – Old Man Logan ebenso von Mark Millar, Superman – The World von Flix, U. A., Iron Man 1 von Spencer Ackerman und Spider-Society von Alex Segura.



Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 27 – Panini





Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr