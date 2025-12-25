Adventskalender 2025 – Tag 26

Im Adventskalender 2025 wartet heute am 26. Dezember ein echtes Spiele-Highlight auf euch! Wir verlosen exklusive Pakete von Toplitz Productions, die Fans von spannenden Simulationen und fesselnden Strategiespielen begeistern werden. Mit dabei sind 1x Medieval Dynasty inklusive DLCs, 3x Sengoku Dynasty und 5x Wild West Supermarket Simulator, jeweils für den PC. Perfekt, um in neue Welten einzutauchen, strategisch zu tüfteln oder die Sammlung um hochwertige Spiele-Titel zu erweitern!

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Toplitz Productions„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Medieval Dynasty

Medieval Dynasty kombiniert Survival, Aufbau und Rollenspiel in einer einzigartigen mittelalterlichen Welt. Du beginnst als einfacher Bauer, baust dir dein eigenes Dorf auf, sorgst für Nahrung und Ressourcen und kämpfst gleichzeitig ums Überleben. Mit realistischer Simulation von Jahreszeiten, Landwirtschaft und Jagd bietet das Spiel eine tiefe und authentische Spielerfahrung. Die DLCs erweitern das Abenteuer um neue Geschichten, Gebäude und Herausforderungen, perfekt für alle, die Geschichte und spannende Lebenssimulationen lieben. Neben dem Hauptspiel enthält das Bundle folgende DLCs:

Echoes of Nature

Exquisite Pack

Original Soundtrack Vol. 2

Sengoku Dynasty

Sengoku Dynasty entführt dich in das feudale Japan der Sengoku-Ära, eine Zeit voller Kriege und Intrigen. Hier baust du dein eigenes Dorf auf, kümmerst dich um Landwirtschaft, Handwerk und Handel, und triffst dabei wichtige Entscheidungen, die das Schicksal deiner Siedlung bestimmen. Das Spiel verbindet historische Atmosphäre mit tiefgründiger Simulation und Rollenspiel-Elementen, sodass du nicht nur ein Leben als einfacher Bauer führst, sondern auch in die politische und militärische Welt eintauchst. Ein perfektes Spiel für alle, die Strategie, Geschichte und immersive Welten lieben.

Wild West Supermarket Simulator

Im Wild West Supermarket Simulator schlüpfst du in die Rolle eines Ladenbesitzers im wilden Westen. Du baust deinen eigenen Supermarkt auf, organisierst Warenbestände, bedienst Kunden und sorgst dafür, dass dein Geschäft floriert. Mit charmantem Setting, abwechslungsreichem Gameplay und einem Hauch Nostalgie bringt das Spiel jede Menge Spaß für Fans von Aufbausimulationen und Western-Atmosphäre. Ein echtes Highlight für alle, die gerne strategisch planen und dabei in eine spannende Zeit eintauchen möchten.

Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 26 – Toplitz Productions





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

