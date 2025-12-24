Adventskalender 2025 – Tag 25

Für alle, die an Heiligabend zu wenig Geschenke unterm Baum liegen hatten, geht der Game2Gether-Adventskalender 2025 ganz einfach in Verlängerung! An Tag 25 verlosen wir zwei richtig geniale Tabletop-Paket von Kutami!

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Kutami„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Ein Gewinner erhält die epische Streitmacht-Box aus dem Warhammer-Universum: Streitmacht: Einsatzverband Stählerner Stern

Mit dem Einsatzverband Stählerner Stern stellst du eine kampferprobte Streitmacht der Space Marines zusammen, eine Truppe, die den unerschütterlichen Kern eines Ordens verkörpert. Diese elitäre Formation vereint taktisches Geschick, schwere Feuerkraft und die Erfahrung von Veteranen, die zahllose Schlachten überstanden haben.

Inhalt der Box

Diese Streitmacht ist ideal für den Aufbau einer neuen Space-Marine-Armee oder als gezielte Verstärkung deiner bestehenden Kompanie – mit einem Fokus auf Feuerkraft, Widerstandsfähigkeit und Führung:

1x Captain, 1x Lieutenant, 1x Ballistus-Dreadnought, 1x Redemptor-Dreadnought, 5x Protektorgarde-Veteranen und 5x Plasma-Interfectoren.

Dazu erhaltet Ihr in der Box noch Extras zur Individualisierung:

1x neues Space-Marine-Kopf-Set mit 51 Köpfen, 2x Abziehbilderbögen für Space-Marine-Fahrzeuge mit je 325 Abziehbildern sowie 2x Abziehbilderbögen der Space Marines mit je 748 Abziehbildern.

Mit dem Einsatzverband Stählerner Stern erhältst du eine ausgewogene Kombination aus Charaktermodellen, Veteranen und Dreadnoughts – perfekt für Spieler, die ihre Armee mit bewährter Stärke und ehrwürdiger Ästhetik ins Feld führen wollen.

Der andere Gewinner bekommt die geballte Ladung „The Witcher“! Das Paket besteht aus dem Tabletop The Witcher: Pfad des Schicksals (Deluxe Edition), der Erweiterung „Legendäre Monster“ und dem umfangreichen Acryl-Marker-Set.

The Witcher: Pfad des Schicksals – Deluxe Edition

In diesem Kennerspiel erlebt ihr die Saga des Witcher-Universums neu. Ihr schlüpft in die Rollen ikonischer Charaktere wie Geralt, Ciri, Yennefer, Rittersporn oder Vesemir und gestaltet die Geschichte durch euer Handeln am Spieltisch. Clever gespielte Karten und ein strategisch aufgebautes Tableau voller Symbole und Effekte entscheiden darüber, wer am Ende als wahrer Held hervorgeht.Die Deluxe Edition mit exklusiven Extras enthält zusätzlich 13 detailreiche Miniaturen , die eure Partien noch atmosphärischer machen. Perfekt für Sammler*innen und Fans, die das Witcher-Universum auf dem Spieltisch lebendig werden lassen möchten.

In diesem erlebt ihr die Saga des Witcher-Universums neu. Ihr schlüpft in die Rollen ikonischer Charaktere wie und gestaltet die Geschichte durch euer Handeln am Spieltisch. Clever gespielte Karten und ein strategisch aufgebautes Tableau voller Symbole und Effekte entscheiden darüber, wer am Ende als wahrer Held hervorgeht.Die Deluxe Edition mit exklusiven Extras enthält zusätzlich , die eure Partien noch atmosphärischer machen. Perfekt für Sammler*innen und Fans, die das Witcher-Universum auf dem Spieltisch lebendig werden lassen möchten. The Witcher: Pfad des Schicksals – Legendäre Monster In dieser Erweiterung zum Kennerspiel The Witcher: Pfad des Schicksals stellt ihr euch legendären Kreaturen, wie sie der Kontinent nur selten hervorgebracht hat. Allein habt ihr keine Chance – nur im Team könnt ihr diese Prüfung bestehen. Sammelt eure Kräfte, nutzt die Unterstützung von Gefährten und kämpft ums nackte Überleben.

The Witcher: Pfad des Schicksals – Acrylmarker-Set Werte dein Spiel mit hochwertigen Komponenten auf – mit diesem unverzichtbaren Zubehörset für The Witcher: Pfad des Schicksals. Egal, ob du ein erfahrener Spieler bist oder gerade deine Reise auf dem Kontinent beginnst: Diese hochwertigen Acrylmarker machen jedes Abenteuer klarer und eindrucksvoller.



Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 25 – Kuatmi





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr