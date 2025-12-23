Im Adventskalender 2025 wartet heute im zweiten Türchen des 24. Dezember ein weiteres Highlight auf euch! Wir verlosen zwei Yu-Gi-Oh!-Bundles, die das Herz von Duellanten und Sammlern höherschlagen lassen. Perfekt für spannende Duelle, zum Erweitern der eigenen Sammlung oder als Geschenk für Fans des beliebten Trading Card Games.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „KONAMI„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Jedes der beiden Yu-Gi-Oh!-Bundles bietet eine vielseitige und umfangreiche Zusammenstellung aus Boostern, Structure Decks und Zubehör und richtet sich sowohl an aktive Duellanten als auch an Sammler. Insgesamt enthält jedes Bundle 3 Core-Booster Packs „Doom of Dimensions“, 3 Booster Packs „Battles of Legend: Monster Mayhem“ sowie 3 Booster Packs „Justice Hunters“, die für jede Menge Abwechslung und spannende Karten sorgen.

Ergänzt wird das Paket durch zwei spielbereite Structure Decks: das Structure Deck „Crimson King“ und das Structure Deck „Fire Kings“, die eine solide Grundlage für sofortige Duelle oder neue Deck-Ideen bieten. Zusätzlich liegen 2 THE CHRONICLES: The Fallen & The Virtuous Card Sleeves bei, die wertvolle Karten zuverlässig schützen und das Bundle optisch abrunden.

Ein rundum stimmiges Gesamtpaket, das sowohl Spielspaß als auch Sammelfreude garantiert und sich ideal für Fans des Yu-Gi-Oh! Trading Card Games eignet.



Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 24-2 – KONAMI





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr