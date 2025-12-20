Adventskalender 2025 – Tag 21

Im Adventskalender 2025 öffnet sich heute Türchen 21! Dieses Mal wird es nostalgisch und kreativ zugleich: Wir verlosen die ELECFREAKS Retro Microsoft MakeCode Arcade. Die handliche Spielekonsole verbindet Retro-Gaming mit moderner Programmierung und lädt dazu ein, eigene Spiele zu entwickeln, zu testen und zu erleben. Perfekt für Tüftler, Kreative und alle, die spielerisch ins Coden einsteigen möchten.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Elecfreaks„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die ELECFREAKS Retro Microsoft MakeCode Arcade ist eine kompakte Spielekonsole, die Retro-Gaming mit kreativem Lernen verbindet. Statt nur zu spielen, kannst du hier eigene Games entwickeln, programmieren und direkt auf dem Gerät testen. Möglich macht das die intuitive Microsoft MakeCode Arcade-Plattform, mit der sich Spiele entweder per Blockprogrammierung oder mit JavaScript umsetzen lassen – ganz ohne Vorkenntnisse.

Ausgestattet mit farbigem Display, klassischen Bedienelementen und robuster Bauweise eignet sich die Konsole ideal für Einsteiger, Kinder, Jugendliche und alle, die spielerisch in die Welt des Codings eintauchen möchten. Über USB lassen sich eigene Projekte einfach übertragen, speichern und weiterentwickeln. So wird Programmieren greifbar, kreativ und vor allem richtig unterhaltsam.

Ob als Lernspielzeug, Einstieg in die Spieleentwicklung oder nostalgischer Zeitvertreib: Die ELECFREAKS Retro MakeCode Arcade zeigt, wie viel Spaß Technik und Programmierung machen können.



Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr