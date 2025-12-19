Im Adventskalender 2025 geht es mit Türchen 20 weiter! Heute wartet ein echtes Highlight für alle, die Wert auf hochwertige Videoqualität legen: Wir verlosen die OBSBOT Tiny SE. Die smarte Webcam überzeugt mit moderner Technologie, intelligenter Steuerung und gestochen scharfen Bildern, ideal für Streaming, Videokonferenzen oder Content Creation.

Mit komfortablen PTZ-Funktionen und KI-unterstützten Webcam-Technologien setzt die OBSBOT Tiny SE in ihrer Preisklasse neue Maßstäbe. Dank des 2-Achsen-Gimbals kann sie Gesicht und Körper flüssig und präzise verfolgen, sodass der Nutzende in Livestreams immer perfekt im Bild bleibt. Außerdem bietet sie beeindruckende Bildraten von 100 fps bei 1080p und 120 fps bei 720p. Der 1/2,8″ Stacked-CMOS-Sensor mit 2,9 µm großen Pixeln und einer Blende von f/1.8 sorgt für gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben, selbst bei schwachem Licht. Darüber hinaus garantieren Dual Native ISOs und die Staggered-HDR-Technologie herausragende Bildqualität in dunklen und hellen Umgebungen. Ein fortschrittliches Deep-Learning-Neuronales-Netzwerk ermöglicht der Webcam fortschrittliche Trackingmodi für Körperteile, Hände und Zonen. Die Gestensteuerung bietet eine einfache Bedienung und nahtlose Kompatibilität mit Plattformen wie Google Meet und Microsoft Teams. Um den Arbeitsablauf zu optimieren und die Produktivität zu steigern, verfügt die Tiny SE über voreingestellte PTZ-Positionen sowie Tracking- und Bildeinstellungen.

Weitere Informationen findet ihr in unserem Test.

Bildsensor 1/2,8″ CMOS Auslösung 1080p@100fps, 720p@120fps Automatische Fokussierung AF ISO Dual Native ISO HDR Staggered HDR Tracking-Features KI-Tracking

Zonen-Tracking

Körperteil-Tracking Nahaufnahme Oberkörper Unterkörper Kopflos Handverfolgung

Gestensteuerung 2.0



Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 20 – OBSBOT





Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr