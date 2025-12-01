Adventskalender 2025 – Tag 2

Der Speicher eurer Nintendo Switch 2 ist voll? Die PNY microSD Express Flash Memory Card 512 GB könnte euch helfen! Nachdem wir die Karte bereits getestet haben, verlosen wir heute am zweiten Tag unseres Adventskalenders 2025 eine brandneue PNY microSD Express Flash Memory Card 512 GB.

Die PNY microSD™ Express mit 512 GB gehört zur neuesten Generation von microSD-Speicherkarten und nutzt die PCIe-Gen-3×1-Schnittstelle, um deutlich höhere Datenraten zu ermöglichen als herkömmliche UHS-I-Modelle. Die Karte erreicht laut Hersteller maximale Transferraten von bis zu 890 MB/s beim Lesen und bis zu 810 MB/s beim Schreiben. Damit arbeitet sie theoretisch bis zu 4,4-mal schneller als standardisierte UHS-I-microSD-Karten.

Die Karte ist mit microSD-Express-fähigen Hostgeräten kompatibel, darunter auch die kommenden Generationen der Nintendo-Switch-Konsolen. Gleichzeitig bleibt sie abwärtskompatibel zu UHS-I- und konventionellen microSD-Geräten, wobei dort niedrigere Geschwindigkeiten gelten.

Für den langfristigen Einsatz soll eine optimierte thermische Konstruktion sorgen. PNY setzt laut Datenblatt auf eine Kombination aus Wärmeableitung und adaptiver Temperaturregelung, um Leistungseinbrüche unter Dauerlast zu reduzieren.

Zusätzlich verfügt die Karte über eine A1-App-Performance-Klassifizierung, die schnellere Ladezeiten und erhöhte Reaktionsgeschwindigkeit bei der Ausführung von Apps ermöglichen soll. PNY gibt außerdem eine hohe Widerstandsfähigkeit für den mobilen Einsatz an und bietet eine Lifetime Limited Warranty sowie optional die PNY Photo Recovery Software.

Die PNY microSD™ Express ist in Kapazitäten von 128 GB, 256 GB und 512 GB erhältlich.



