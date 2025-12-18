Adventskalender 2025 – Tag 19

Im Adventskalender 2025 öffnet sich heute Türchen 19! Euch erwartet ein Gewinnspiel mit hochwertigen Produkten von Twelve South. Freu euch auf stilvolles Design und cleveres Zubehör, das perfekt zu jedem Apple-Setup passt.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Twelve South“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Twelve South AirFly Pro 2

Der Twelve South AirFly Pro 2 ist die unkomplizierteste Lösung, um Bluetooth-Kopfhörer mit Geräten zu verbinden, die lediglich über einen klassischen Kopfhöreranschluss verfügen. Ob Bordunterhaltung im Flugzeug, Fitnessgeräte im Studio oder ikonische Klassiker wie der iPod, genieße erstklassigen Sound ganz ohne Kabel.

Dank Dual-Pairing kannst du das Audio gleichzeitig mit zwei Kopfhörern teilen. Alternativ wechselst du in den Streaming-Modus und überträgst den Ton deines Smartphones direkt an das Autoradio oder an klassische Lautsprecher zu Hause. Intuitive Bedientasten, separate Lautstärkeregler und eine Akkulaufzeit von über 25 Stunden machen den AirFly Pro 2 zu einem zuverlässigen Begleiter für kabellosen Musikgenuss, überall und jederzeit.

Highlights

Hochwertiger Klang und kabellose Freiheit statt einfacher kabelgebundener Airline-Kopfhörer

Schnelle Bluetooth-Kopplung und physische Tasten zur komfortablen Lautstärkeregelung

Gleichzeitige Verbindung von zwei Bluetooth-Kopfhörern für gemeinsames Hören

AUX-IN-Funktion zum Streamen von Smartphone-Audio ins Auto oder in klassische Soundsysteme

Über 25 Stunden Akkulaufzeit, bequem aufladbar per USB-C

Twelve South HiRise Pro

Der HiRise Pro ist ein hochwertiger, höhenverstellbarer Standfuß aus Stahl, der iMac, iMac Pro und externe Monitore auf eine ergonomisch angenehme Sichthöhe anhebt. So unterstützt er eine komfortable und gesunde Arbeitsposition. Im Inneren verbirgt sich eine praktische Ablage, die Platz für Festplatten, Hubs oder persönliche Gegenstände bietet und gleichzeitig für Ordnung auf dem Schreibtisch sorgt.

Die magnetische Gitterfront lässt sich mühelos abnehmen und wahlweise beidseitig anbringen, je nach Stilvorliebe, mit edler Walnussholz- oder Metalloberfläche. Die obere Ablage ist mit mattschwarzem Leder gepolstert und schützt empfindliche Gegenstände wie Smartphones oder Brillen beim Ablegen.

Dank vierstufiger Höhenverstellung kann der Bildschirm individuell angepasst werden. Der HiRise Pro ist mit allen iMac-Modellen sowie den meisten externen Monitoren kompatibel und vereint funktionalen Stauraum mit elegantem, zeitlosem Design.



Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr