Adventskalender 2025 – Tag 18

Bunte Lichter erstrahlen schon lange nicht mehr nur zur Weihnachtszeit, denn auch abseits vom Gaming-PC hat die ARGB-Beleuchtung ihren Einzug in unsere Wohnungen gefunden. Passend dazu verlosen wir in unserem Adventskalender 2025 an Tag 18 zwei Beleuchtungssets von Lepro. Einmal die Tischlampe TB1 mit dem Neon-Lichtstreifen N1 und als zweites Bundle den LED-Streifen S1 mit den smarten E27-Glühlampen B2.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Lepro“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die Lepro TB1:

Die Lepro AI Smart Tischlampe TB1 ist eine moderne, KI-gestützte LED-Lampe, die speziell für stimmungsvolle Ambientebeleuchtung im Innenraum entwickelt wurde. Sie kombiniert fortschrittliche RGB+CCT-Technologie mit einem breiten Weißlichtspektrum von etwa 2.700 K bis 6.500 K. Dadurch lassen sich sowohl warme, gemütliche Lichtstimmungen als auch kühle, konzentrierte Arbeitsumgebungen erzeugen. Die Lampe verfügt über insgesamt 196 adressierbare LEDs, wodurch sich mehrere Farben und Effekte gleichzeitig darstellen lassen.

Die Steuerung erfolgt wahlweise über WLAN (2,4 GHz) oder Bluetooth mithilfe der Lepro-App. Darüber hinaus ist die TB1 vollständig sprachsteuerbar und kann mit Amazon Alexa oder Google Assistant verbunden werden. Ein besonderes Merkmal ist die integrierte KI-Lichtsteuerung, die unter dem Namen LightGPM bekannt ist: Diese analysiert auf Wunsch Sprachbefehle, Stimmungsangaben oder sogar Fotos des Raumes, um automatisch passende Lichtszenen vorzuschlagen.

Neben der manuellen Farbwahl bietet die Lampe eine Musik-Sync-Funktion, bei der sich das Licht dynamisch dem Rhythmus von Musik oder Umgebungsgeräuschen anpasst. Über die App können Helligkeit, Farbverläufe, Geschwindigkeit und Animationseffekte individuell eingestellt werden. Auch eigene Szenen und Segmentsteuerungen sind möglich, was der Lampe eine hohe kreative Flexibilität verleiht.

Das Design der TB1 zeichnet sich durch eine ringförmige, futuristische Bauweise aus, bei der mehrere ineinander verschachtelte Lichtkreise ein harmonisches 360-Grad-Lichtbild erzeugen. Mit der Schutzart IP20 ist die Lepro TB1 für den Innenbereich ausgelegt und eignet sich ideal als Deko- oder Stimmungslicht im Wohn- oder Arbeitszimmer.

Der Lepro N1:

Der Lepro AI Smart Neon LED Strip N1 bringt modernes, intelligentes Lichtdesign in jedes Zuhause und verwandelt jeden Raum in ein echtes Highlight. Dank des hochwertigen Neon-Diffusors erzeugt der LED-Streifen ein gleichmäßiges, durchgehendes Licht ohne sichtbare Lichtpunkte und sorgt so für eine besonders elegante und atmosphärische Beleuchtung. Mit seiner flexiblen Bauweise lässt sich der Strip individuell formen und eignet sich ideal für Wände, Decken, Möbel, Gaming-Setups oder dekorative Akzente im Wohn- und Schlafzimmer.

Ausgestattet mit intelligenter KI-Technologie wird die Lichtgestaltung besonders einfach: Über die Lepro App können Sie Ihre Wünsche eingeben, und der integrierte KI-Lichtassistent erstellt passende Farbverläufe und Effekte, abgestimmt auf Stimmung, Anlass oder persönlichen Geschmack. Je häufiger Sie den Strip nutzen, desto besser passt sich das Lichtdesign Ihren Vorlieben an. Zusätzlich können Sie die Beleuchtung bequem per Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant bedienen, ganz ohne zusätzliche Bridge.

Für besondere Momente sorgt die Music-Sync-Funktion, bei der sich die Lichteffekte dynamisch an den Rhythmus Ihrer Musik anpassen und eine lebendige, mitreißende Atmosphäre schaffen. Ob entspannte Hintergrundbeleuchtung, farbenfrohe Party-Effekte oder modernes Ambient-Light, der Lepro Neon LED Strip bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Ergänzt wird das Ganze durch Timer- und Automationsfunktionen, mit denen sich Lichtabläufe perfekt in den Alltag integrieren lassen.

Der Lepro AI Smart Neon LED Strip N1 vereint stilvolles Design, kreative Freiheit und smarte Technologie in einem Produkt und ist die ideale Wahl für alle, die ihre Beleuchtung individuell, modern und intelligent gestalten möchten.

Lepro S1:

Der Lepro S1 AI Smart Strip MagicColor bietet intelligente, kreative Beleuchtung in einem kompakten Format und ist ideal, um Wohnräume, Möbel, Gaming-Setups oder Arbeitsbereiche individuell in Szene zu setzen. Dank der MagicColor-Technologie können mehrere Farben gleichzeitig auf einem LED-Streifen dargestellt werden, wodurch dynamische Farbverläufe, fließende Effekte und lebendige Lichtanimationen entstehen, die weit über klassische RGB-Beleuchtung hinausgehen.

Mit der integrierten KI-Lichtsteuerung wird Lichtgestaltung besonders intuitiv. Über die Lepro App teilen Sie dem System einfach Ihre gewünschte Stimmung oder den Anlass mit, und der KI-Lichtassistent erstellt automatisch passende Lichteffekte auf Basis professioneller Farbkonzepte. Mit jeder Nutzung lernt das System dazu und passt sich immer besser Ihrem persönlichen Geschmack an. Selbstverständlich lassen sich alle Effekte auch manuell feinjustieren, von Farben und Helligkeit bis hin zu Geschwindigkeit und Mustern.

Für zusätzliche Atmosphäre sorgt die Music-Sync-Funktion, bei der sich das Licht in Echtzeit an den Rhythmus Ihrer Musik anpasst und so ein immersives Erlebnis für Partys, Gaming oder entspannte Abende schafft. Die Steuerung erfolgt komfortabel per App oder per Sprachbefehl über Amazon Alexa und Google Assistant, ganz ohne zusätzliche Bridge.

Der flexible LED-Streifen lässt sich einfach anbringen und vielseitig einsetzen, während Timer- und Automationsfunktionen den Alltag erleichtern, vom sanften Aufwachen bis zur stimmungsvollen Abendbeleuchtung. Der Lepro AI Smart Strip MagicColor vereint smarte Technologie, kreative Freiheit und modernes Design und ist die perfekte Lösung für alle, die ihre Beleuchtung individuell und intelligent gestalten möchten.

Lepro B2:

Die Lepro B2 AI Smart Lampe E27 (2er-Set) vereint intelligente Technologie mit stimmungsvoller Lichtgestaltung und macht jede Leuchte im Handumdrehen smart. Mit ihrer E27-Fassung lässt sich die Lampe ganz einfach in bestehende Lampen einsetzen und eröffnet sofort vielfältige Möglichkeiten für individuelles Ambient-Licht im Wohn-, Schlaf- oder Arbeitsbereich.

Dank der integrierten KI-Lichtsteuerung übernimmt die Lepro App die kreative Arbeit für Sie: Teilen Sie Ihre gewünschte Stimmung, Aktivität oder Atmosphäre mit, und die künstliche Intelligenz erstellt passende Lichtszenen auf Basis professioneller Farbkonzepte. Mit jeder Nutzung lernt das System dazu und passt sich immer besser Ihrem persönlichen Geschmack an. Alternativ können Farben, Helligkeit und Effekte jederzeit manuell angepasst werden.

Ein besonderes Highlight ist die Music-Sync-Funktion, bei der sich das Licht dynamisch an den Rhythmus Ihrer Musik anpasst. So entstehen lebendige Effekte, die ideal für Partys, Gaming oder entspannte Abende mit Musik sind. Die Steuerung erfolgt komfortabel über die Lepro App oder per Sprachbefehl mit Amazon Alexa, ganz ohne zusätzliche Bridge oder komplizierte Einrichtung.

Ergänzt wird das smarte Beleuchtungserlebnis durch praktische Timer- und Automationsfunktionen, mit denen sich Lichtabläufe perfekt in den Alltag integrieren lassen, vom sanften Aufwachen bis zur automatischen Abschaltung am Abend. Das Lepro AI Smart Lampen-Set E27 ist die ideale Lösung für alle, die klassische Leuchten in ein modernes, intelligentes Lichtsystem verwandeln und dabei nicht auf kreative Freiheit verzichten möchten.



