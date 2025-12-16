Zwei Dinge kann man nie genug haben, Videospiele und Controller. Daher verlosen wir an Tag 17 von unserem Adventskalender 2025 einen Xbox Wireless Controller in der Farbe Robot White und NBA 2K26 in der Superstar-Edition (Download-Code). Passend dazu gibt es noch eine Merchandise-Überraschung.

Der Xbox Wireless Controller Der Xbox Wireless Controller in Robot White überzeugt mit präziser Steuerung, modernem Design und hohem Komfort. Dank strukturierter Griffflächen, reaktionsschneller Tasten und kabelloser Verbindung bietet er ein zuverlässiges und immersives Spielerlebnis. Kompatibel mit Xbox Konsolen, Windows-PCs sowie mobilen Geräten. Ideal für Gaming auf höchstem Niveau. NBA 2K26 NBA 2K26 bietet ein noch intensiveres und realitätsnäheres Basketball-Erlebnis mit beeindruckender Grafik, detailgetreuen Spielermodellen und flüssigen, dynamischen Animationen. Die weiter verfeinerte Steuerung und verbesserte KI sorgen für realistische Spielzüge, authentische Bewegungen und spannende Spielsituationen auf höchstem Niveau. Neue und erweiterte Features bringen frischen Wind ins Gameplay: optimierte Spielmechaniken, zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten sowie überarbeitete und neue Spielmodi sorgen für mehr Tiefe und Abwechslung. Die Atmosphäre in den Arenen, Präsentation und Soundkulisse wurden weiter ausgebaut und lassen jedes Match wie ein echtes NBA-Spiel wirken. Ob schnelle Partien, langfristige Karrieren oder kompetitive Duelle – NBA 2K26 richtet sich an Einsteiger wie auch an erfahrene Basketball-Fans und garantiert langanhaltenden Spielspaß. NBA 2K26 Test/Review

Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 17 – Xbox





