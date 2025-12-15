Adventskalender 2025 – Tag 16

Wir schreiben Tag 16 von unserem Adventskalender 2025. Heute gibt es gemeinsam mit Cherry etwas auf die Ohren, wir verlosen das Gaming-Headset CHERRY XTRFY H3 Wireless.

Höre mehr, reagiere schneller und tauche tiefer ins Spiel ein: Das CHERRY XTRFY H3 Wireless wurde gemeinsam mit erfahrenen Profi-Gamern entwickelt und liefert dir ein eindrucksvoll präzises Sounderlebnis. Die kraftvollen 53-mm-Treiber verstärken entscheidende In-Game-Geräusche und verschaffen dir in den wichtigsten Momenten den entscheidenden Vorteil.

Dank drei fein abgestimmten EQ-Modi, Game, Movie und Music, passt du den Klang jederzeit perfekt an deine Situation an. Ob Gaming, Streamen oder entspanntes Musikhören, das H3 Wireless liefert immer die optimale Audioperformance.

Flexibilität steht dabei an erster Stelle: Verbinde das Headset wahlweise über Bluetooth® oder nutze den Low-Latency-USB-Dongle für verzögerungsfreies Gaming. Die beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden sorgt dafür, dass du selbst lange Sessions ohne Unterbrechung meisterst. Und selbst wenn der Akku leer wird, spielst du über das mitgelieferte USB-Kabel einfach weiter.

Auch der Komfort überzeugt auf ganzer Linie: Eine robuste Aluminiumkonstruktion, extragroße Over-Ear-Cups und weiche Memory-Schaumstoff-Polster garantieren ein angenehmes Tragegefühl, selbst bei Marathon-Sessions. Gleichzeitig schirmen die Ohrpolster störende Außengeräusche zuverlässig ab.

Highlights auf einen Blick

Kraftvolle 53-mm-Treiber für esports-optimierten, präzisen Sound

Drei EQ-Modi: Game, Movie, Music

Kabellos mit Low-Latency-Dongle oder Bluetooth®

Bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit

Hochwertige Aluminiumkonstruktion & Memory-Foam-Polster

Komfortable, geräuschabschirmende Over-Ear-Cups

Kategorie Details Farbe Schwarz Abmessungen (Produkt ohne Verpackung) 183 × 91 × 202 mm Arbeitstemperatur 0 °C bis 45 °C Systemvoraussetzungen – Hardware USB-A, Bluetooth® 4.0 oder höher Systemvoraussetzungen – Betriebssystem macOS, Windows 7 oder höher, Linux Lieferumfang Headset, Kurzanleitung, USB-A-auf-USB-C-Kabel, Mikrofon Headset-Typ Over-Ear Kopfbügel Aluminiumrahmen Ohrpolster Memory-Schaum & PU-Leder (austauschbar) Modellnummer CX-H3W Gewährleistung 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung Lautsprechergröße 53 mm Lautsprecherimpedanz 16 Ω Lautsprecherempfindlichkeit 94 dB bei 1 kHz Frequenzgang (Lautsprecher) 20 Hz – 20 kHz



Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr