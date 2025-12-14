Adventskalender 2025 – Tag 15

Paintball ist eigentlich nur Weihnachten für Erwachsene: Alle rennen aufgeregt herum, es fliegen bunte Sachen durch die Luft, und am Ende ist jemand traurig. Dafür haben wir an Tag 15 von unserem Adventskalender 2025 den passenden Gewinn für euch. Gemeinsam mit DYE verlosen wir die Schutzmaske i4 Black.

Die DYE i4-Maske gilt seit Jahren als Maßstab für Premium-Paintballmasken. Sie kombiniert ein extrem leichtes, schlankes Design mit hervorragendem Schutz und beeindruckender Rundumsicht. Durch die flexible Bauweise sitzt sie angenehm und lässt dich voll ins Spiel eintauchen.

Zu den besten der Branche zählt die Anti-Fog-Thermalscheibe der i4: Sie liefert eine außergewöhnlich klare, verzerrungsfreie Sicht und bleibt selbst bei schwierigen Wetterbedingungen zuverlässig beschlagfrei. Zudem ist die i4 mit zahlreichen DYE-Gläsern kompatibel, ideal, um die Maske exakt an die jeweilige Lichtumgebung anzupassen. Klar für die Halle, getönt im Freien, ganz wie du es brauchst.

Die wichtigsten Features der i4 auf einen Blick:

Beschlagfreie Thermalscheibe

Schnellwechsel-System für Gläser

Besonders großes Sichtfeld

Optimierte Belüftung

Ergonomische, funktionale Passform

ASTM-zertifiziert

Sicherer Kinnriemen

Wirksamer Ohrenschutz



