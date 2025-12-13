Heute öffnen wir das vierzehnte Türchen des Game2Gether Adventskalender 2025! Heute erwartet euch ein Chamäleon — ja ihr lest richtig. Denn heute verlosen wir 2x Carl – Das Coding Chamäleon von KOSMOS.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „KOSMOS“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Carl – Das Coding Chamäleon

Mit Carl bekommt ihr eurer eigenes, perfekt getarntes Roboter-Chamäleon! Es schleicht, jagt, tarnt sich – und du programmierst, was er tun soll! Dabei lassen sich Bewegungen und Verhalten selbst programmieren und steuern. Dank Licht- und Bewegungssensoren sowie leuchtendem LED-Körper tarnt sich das Chamäleon und passt seine Farbe dem Untergrund an. Dieser Experimentierkasten von KOSMOS vermittelt Kindern ab acht Jahren erste Grundkenntnisse des Programmierens und sorgt für Spielspaß der ganz besonderen Art.

Entdecke spannende Technik, werde kreativ und erwecke Carl zum Leben!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 14 – KOSMOS





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr