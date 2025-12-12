Tag 13 im großen Game2Gether-Adventskalender bringt Euch jede Menge Gemütlichkeit beim Zocken: nerdytec spendiert dem glücklichen Gewinner einen Couchmaster CYCON³ Samurai Edition.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „nerdytec„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der Couchmaster gilt seit Jahren als Referenz für ergonomisches Gaming auf der Couch. Mit der Samurai Edition führt nerdytec dieses Konzept sowohl optisch als auch technisch weiter. Dunkelrote Seitentaschen, grün kontrastierte Nähte, passende Handballenauflagen und eine kupferfarbene Designleiste verleihen dem Modell einen charakteristischen Look.

Mit der Samurai Edition setzt nerdytec die Weiterentwicklung seiner Marke fort: Der Couchmaster versteht sich nicht als Zubehör, sondern als vollständige Lösung, die Schreibtisch, Sitzmöbel und zusätzliche Ausrüstung ersetzt. Damit richtet sich die Edition insbesondere an Gamer, die hohen Wert auf Komfort, Design und Qualität legen.

Technisch basiert die Samurai Edition auf dem Couchmaster CYCON³. Dieser bietet ein durchdachtes Kabelmanagement, sechs USB-Anschlüsse (5× USB 3.2 Gen1 Type A, 1× USB 3.2 Gen1 Type C mit Power Delivery) sowie ergonomische Polsterungen. Das Setup ist auf hohen Komfort ausgelegt und entlastet Rücken, Schultern und Handgelenke, ideal für längere Gaming-Sessions.



Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 13 – Nerdytec





Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr