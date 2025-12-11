Dartblaster sind auch zu Weihnachten einer der absoluten Geschenktipps, so eignen sie sich auch perfekt als Preis für Tag 12 in unserem Adventskalender 2025. Gemeinsam mit ZURU verlosen wir den eindrucksvollen ZURU X-Shot Insanity Smoking Barrel an zwei glückliche Gewinnende.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „ZURU“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der ZURU X-Shot Insanity Smoking Barrel bringt Action auf ein völlig neues Level und verwandelt jede Spielrunde in ein spektakuläres Erlebnis. Der leistungsstarke Dartblaster beeindruckt nicht nur durch seine hohe Schusskraft und eine Reichweite von bis zu rund 27 Metern, sondern sorgt mit seinem einzigartigen Rauch- und Lichteffekt bei jedem Schuss für ein echtes „Wow!“. Einfach Wasser einfüllen, und schon erzeugt der Blaster beim Abfeuern realistisch wirkenden Dampf, der jeden Treffer besonders dramatisch in Szene setzt.

Dank der innovativen Air-Pocket-Darttechnologie fliegen die enthaltenen 72 Darts schneller, weiter und präziser als herkömmliche Pfeile. Der Smoking Barrel ist zudem Teil der modularen X-Shot Insanity Serie und kann mit anderen Blastern kombiniert werden, perfekt für kreative Setups und noch mehr Spielspaß.

Ob draußen im Garten oder auf dem Spielplatz: Mit seinen eindrucksvollen Effekten und seiner robusten Konstruktion ist der Smoking Barrel der ideale Begleiter für actiongeladene Battles. Empfohlen ab 8 Jahren, begeistert er nicht nur Kinder, sondern alle, die Lust auf spektakuläre Dart-Action haben.



Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 12 – ZURU X-SHOT





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr