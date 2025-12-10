Adventskalender 2025 – Tag 11

Manchmal wird die Weihnachtszeit etwas sehr trubelig, da können gute Kopfhörer eine Wohltat sein. Daher verlosen wir in unserem Adventskalender 2025 am 11. Tag Kopfhörer von QCY, und zwar für auf, in und über die Ohren.

Die Over-Ear-Kopfhörer QCY H3S

Die QCY H3S nutzen ein hochwertiges Dual-Treiber-System mit einem 40-mm-Mitteltieftöner mit NdFeB-Titanium-Beschichtung der Membran und einem spezialisierten 13-mm-Hochtöner mit Crossover. Das System ist Hi-Res Wired und Hi-Res Wireless zertifziert. Darüber hinaus besitzt es eine LDAC-Unterstützung inklusives SBC/AAC. Das Ergebnis ist eine hohe Detailauflösung und einem erweiterten Frequenzbereich von 20 Hz bis 40 kHz. Für immersives Gaming und 3D-Effekt bei Filmen ist 360° Spatial Audio vorhanden.

Die adaptive Geräuschunterdrückung reduziert Außengeräusche um bis zu –56 dB über ein breites Frequenzband und sorgt so für klare Wiedergabe. Zur Erfassung der Geräusche kommt eine Anordnung aus 6 ANC-Mikrofonen zusammen mit dem eigentlichen Mikrofon, gepaart mit dem DNN-Neural-Algorithmus von QCY, zum Einsatz. Zum Filtern von WindGeräuschen greift das QCY H3S auf drei Luftstrom-blockierende Mikrofone und eine KI-Filterung zurück. So werden bis zu 92 % der Geräusche in einer U-Bahn und 85 % der menschlichen Gespräche in einem Café reduziert. In einem Flugzeug wird es leise, wie in einer Bibliothek, und auch Stimmen bleiben in windigen Situationen klarer.

Dank des leistungsstarken Akkus sind eine Wiedergabezeit von 102 h ohne ANC und 58 h mit ANC möglich. Durch die Schnellladeunterstützung reicht eine Ladezeit von 10 Minuten für weitere 7 h Audiowiedergabe, zudem kann man die Kopfhörer auch im Betrieb via USB-C laden. Dennoch sind sie mit 240 g besonders leicht. Für eine bessere Anpassung und Ausrichtung sind die Ohrmuscheln um 13° nach vorne geneigt und tiefer ausgeführt. Natürlich besitzen sie ein einstellbares Kopfband und dank IPX5 sind sie vor Schweiß und Regen geschützt. Bluetooth 6.0 sorgt für eine schnellere Audioverbindung mit erhöhter Reichweite und es ist eine Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig möglich. Bei den Farben hat man die Wahl zwischen Schwarz, Grau und Weiß.

Die technischen Daten in der Übersicht

Treiber: 40 mm Tiefmitteltöner

13 mm Hochtöner Frequenzbereich: 20 Hz bis 40 kHz Zertifizierungen: Hi-Res & Hi-Res Wireless Audio Codecs: LDAC, AAC, SBC ANC (Active Noise Cancellation) Adaptives ANC mit -56 dB Mikrofone: 7 (6 ANC + 1 Sprache), DNN AI Anbindung: Bluetooth, Dual-Device-Pairing, USB-C Bluetooth Standard: Bluetooth 6.0 Reichweite: 10 m IPX-Rating: IPX5 App-Features: Musik/Film/Gaming-Modus, EQ Farben: Schwarz, Grau, Weiß weitere Features: Faltbar, drehbare Ohrmuscheln

Die In-Ear-Kopfhörer QCY MeloBuds N70

Die QCY MeloBuds N70 kombinieren ein innovatives Dual-Treiber-System mit einem 10-mm-Ringdynamiktreiber aus flüssigem Silikon für tiefe, satte Bässe und einem hochsensiblen MEMS-Hochtöner für klare, präzise Höhen. Das Ergebnis ist eine weitläufige Klangbühne mit klarer Instrumententrennung, hoher Detailauflösung und einem erweiterten Frequenzbereich von 20 Hz bis 40 kHz. Ein maßgeschneiderter Hochtöner-Schallkanal steigert die Brillanz im oberen Spektrum, während Dual Acoustic Guide Tubes den Luftstrom optimieren, Resonanzen reduzieren und Phasenverschiebungen verhindern, um ein stabiles Stereoabbild mit präziser räumlicher Ortung zu gewährleisten. Die adaptive Geräuschunterdrückung passt sich in Echtzeit an Umgebung und Sitz an, reduziert Außengeräusche um bis zu –56 dB über ein breites Frequenzband und sorgt so für klare Wiedergabe ohne unangenehmen Druck. Für exzellente Sprachqualität kommen pro Ohrhörer drei Mikrofone mit Beamforming, ein nach innen gerichtetes Mikrofon, Windschutz-Mesh, akustische Kammern und ein Anti-Wind-DSP zum Einsatz. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu zehn Stunden pro Ladung und insgesamt bis zu fünfzig Stunden mit Ladecase, das sowohl per USB‑C als auch kabellos geladen werden kann; eine Schnellladefunktion liefert in zehn Minuten Energie für rund zwei Stunden Wiedergabe. Weiche, zweilagige Silikonaufsätze in fünf Größen und IPX5-Schutz sorgen für Komfort und Widerstandsfähigkeit im Alltag. Dank Dual-Device-Connection lassen sich die Ohrhörer gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden, wobei der Audiofokus automatisch auf das aktive Gerät wechselt.

Die technischen Daten in der Übersicht

Abmessung Kopfhörer: 31 x 25 x 25 mm Abmessung Case: 50 x 60 x 28 mm Akkukapazität Kopfhörer: 40 mAh Akkukapazität Case: 480 mAh Laufzeit Kopfhörer (ANC on/off): 7 h / 10 h Laufzeit Case und Kopfhörer (ANC on/off):

35 h / 50 h Treiber: 10 mm Ringdynamiktreiber Frequenzbereich: 20 Hz bis 40 kHz Features: ANC, Hi-Res-Audio ANC (Active Noise Cancellation) -56 dB über 5,5 kHz Bluetooth Standard: Bluetooth 6.0 Reichweite: 10 m IPX-Rating: IPX5

Die Open-Ear-Kopfhörer QCY Crossky C50

Die QCY Crossky C50 setzen neue Maßstäbe im Open-Ear-Segment und kombinieren adaptive Audiotechnologie mit einem flexiblen Clip-on-Design für maximalen Komfort. Selbstadaptive magnetische Kontaktpunkte und eine symmetrische akustische Kammer ermöglichen das Tragen ohne Links-/Rechtszuordnung und sorgen stets für ein ausgewogenes Stereoerlebnis. Ein duales NdFeB-Treiber­system mit Carbonfaser-Kompositmembran liefert kräftige Tiefen bis 20 Hz, klare Höhen und hohe Dynamik bei weniger als 3 % Verzerrung. QCYs dreifacher Audio-Algorithmus – Bassverstärkung, dynamische Klangoptimierung und adaptive Lautstärkeregelung – passt die Wiedergabe kontinuierlich an Umgebung und Inhalt an.

Für klare Kommunikation sorgen Dual-Mic-Beamforming und KI-basierte Windgeräuschunterdrückung, während eine richtungsoptimierte Akustik Schallabstrahlung um bis zu 90 % reduziert und Privatsphäre in öffentlichen Räumen schützt. Das ergonomische Open-Ear-Design aus hautfreundlichem Flüssigsilikon und Memory-Titan bietet ein leichtes, druckarmes Tragegefühl über Stunden hinweg. Eine lederartige Oberfläche, ein metallischer Sternring-Akzent und feine elektroplattierte Gravuren verleihen den Crossky C50 ein modernes Premium-Finish. Mit IPX5-Schutz, versiegelter Akustikarchitektur und bis zu 7,5 Stunden Laufzeit (35 Stunden mit Case) eignen sie sich ideal für Sport und Alltag; eine 10-minütige Schnellladung liefert rund zwei Stunden Wiedergabe.

Touch-Bedienfelder ermöglichen die Steuerung von Musik, Anrufen und Lautstärke per Fingertipp, während die „Wear-and-Go“-Funktion das Umschalten zwischen Mono und Stereo automatisiert. Durch Dual-Device-Connection bleiben zwei Geräte gleichzeitig verbunden; Bluetooth 6.0 sorgt für geringe Latenz und schnelle Kopplung. Die QCY-App bietet zudem EQ-Anpassungen, Touch-Control-Konfiguration, Multi-Point-Management, Firmware-Updates sowie eine präzise Akkuüberwachung und „Find My Earbuds“.

Kategorie Daten Modell QCY Crossky C50 (Clip-on Open-Ear) Treiber Dual-Layer NdFeB, Carbonfaser-Diaphragma Audio Adaptive Klangbalance, Bass-Boost, dynamisches Tuning, <3% THD Funktionen AI-Windreduktion, Dual-Mic Beamforming, geringe Sound-Leakage Konnektivität Bluetooth 6.0, Dual-Device (Multipoint) Bedienung Touchsteuerung, Mono/Stereo-Wechsel („Wear-and-Go“) Akkulaufzeit 7,5 h pro Ladung, 35 h mit Case, 10 min Schnellladen → 2 h Wasserresistenz IPX5 Material / Komfort Flüssigsilikon, Memory-Titan-Draht, ergonomische Mehrwinkelstruktur Design Ledertextur, metallischer Akzentring, elektropolierte Gravur Farben Off-White, später Black & Pink App EQ, Touch-Anpassung, Firmware, Find-My-Earbuds, Multipoint-Management



Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 11 – QCY





Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr