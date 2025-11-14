Zenless Zone Zero 2.4 „Am Rande des Abgrunds“: Neue Agenten, Story & Features

Wo Feuer auf Stahl trifft und Ordnung auf Chaos prallt: Dialyn und Banyue erweitern die Agentenriege, während die Überwachungsbehörde „Krampus“ ins Rampenlicht tritt, begleitet von neuen Aktionen und frischen Storysträngen.

HoYoverse, der weltweit bekannte Anbieter interaktiver Unterhaltung, kündigte heute an, dass die Version 2.4 „Am Rande des Abgrunds“ des Urban-Fantasy-ARPGs Zenless Zone Zero am 26. November erscheint. Nach der Krise am Zeitschwurhügel führt das zurückweichende Miasma tief in die Lemnian-Höhle und öffnet den Weg zu einem neuen, vielschichtigen Abenteuer an einer seit Jahren verlorenen Mine. Mit Dialyn und Ben treten zwei Vertreter der Behörde „Krampus“ auf den Plan, neue Kräfte auf dem Feld und möglicherweise neue Urteilsinstanzen in New Eridu.

Dank der Unterstützung von „Krampus“, einer zur TOPS gehörenden Disziplinarbehörde, konnten die Proxys das drohende Unglück unterhalb des Zeitschwurhügels verhindern und dabei einen Blick auf die verborgenen Rätsel in Yidharis Traumwelt werfen. Flüchtige Visionen zeigen Sarah und Ye Shiyuan Seite an Seite, eine überraschende Paarung, denn der Seniorschüler des Yunkuigipfels sollte eigentlich nichts mit den Machenschaften der Exaltierten und des Creators zu tun haben. Zeitgleich schließt sich Ye Shunguang, Shiyuans jüngere Schwester und Trägerin des Qingming-Schwerts, den Proxys an und macht sich auf, die Wahrheit hinter den Geschehnissen aufzudecken. Das schwindende Miasma enthüllt unterdessen eine alte Abbaustätte, die seit einem Jahrzehnt verschollen war, ein Hinweis darauf, dass neue Bedrohungen und unbekannte Mächte aus ihrer Ruhe erwachen.

Mitten in diesem Spiel aus Disziplin und Unberechenbarkeit stoßen zwei neue Agenten zum Kampf dazu. Dialyn, eine S-Rang-Physisch-Durchbruch-Agentin von Krampus, bringt ihre resolute Art als unerschrockene Kundenserviceberaterin ins Gefecht ein. Sie nutzt die Ressourcen „Kundenbeschwerde“ und „Gute Bewertung“, betäubt Gegner zuverlässig und ruft ihre Verbündeten herbei, damit sie direkt ihre Ultimates auslösen können, ein klarer Schub für den Gesamtschaden des Teams. Banyue, S-Rang-Feuer-Spaltung-Agent und angesehener Kampfkunstmeister, verbindet zahllose Techniken zu einem gewaltigen, fließenden Kombinationsstil. Seine Mechaniken wechseln zwischen „Adrenalin“ und „Brennendem Zorn“, was ihn besonders für Spieler interessant macht, die Freude an präzisem Timing und rhythmischem Gameplay haben.

Auch neue Bangboo-Gefährten mischen Version 2.4 auf. Birkblick, ein Krampus-Bangboo, besitzt ein vielseitiges Sensormodul, das sich im Kampf in eine Schwebekanone verwandelt, Gegner erfasst und sie mit Lasersalven eindeckt. Bild N. Boolok hingegen tritt mit strahlender Lebensfreude und einem überdimensionalen Bauklotzhammer an, um Feinde wortwörtlich platt zu machen.

Neben diesen Neuzugängen kehren die beliebten Agenten Hugo (Eis – Angriff) und Ellen (Eis – Angriff) zurück. Außerdem ist die geschätzte Bangboo-Schachaktion wieder dabei, mit aktualisierten PvE-Herausforderungen und besonderen Belohnungen, darunter ein kostenloses Bild N. Boolok. In der Aktion „Lichterfluss-Notizen“ können Spieler gemeinsam mit Ye Shunguang durch New Eridu streifen und trotz wachsender Dunkelheit kleine, lichtvolle Momente erleben.

Version 2.4 „Am Rande des Abgrunds“ für Zenless Zone Zero erscheint am 26. November für PlayStation®5, PlayStation®5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS und Android.