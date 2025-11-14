Yu-Gi-Oh! Legendary 5D’s Decks veröffentlicht

Ein Set mit vielen hochwertigen Karten – ideal für alle Yu-Gi-Oh! Fans und Turnierspieler mit einem kleinen „aber“

Am 6. November 2025 hat Konami das neue Yu-Gi-Oh! Set „Legendary 5D’s Decks“ veröffentlicht. Dieses Set enthält drei vollständige, sofort spielbare Decks mit jeweils 50 Karten, darunter jeweils fünf Ultra Rare-Karten.

Spieler erhalten ein Yusei-Deck mit acht neuen Karten, ein Akiza-Deck mit den neuesten Akiza-Karten aus „Doom of Dimensions“ sowie ein Crow-Deck mit aktuellen Schwarzflügel-Karten aus „Darkwing Blast“ (2022). Die Decks bieten einige der beliebtesten Karten des modernen Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiels. Besonders begehrt sind die Karten Mulreizendes Miauls, Mulreizendes Fuwalos und Mulreizende Purulia, die hier erstmals als Common-Versionen erscheinen und somit für alle Spieler zugänglich werden.

Auch wichtige Metakarten wie Unendliche Unbeständigkeit, Effektverschleierin, Aschenblüte & Freudiger Frühling, Vom Grab gerufen, Auslöschungsinformant, Verbotener Tropfen, sowie Geisteroger und Schneehase sind als Reprints enthalten und passen in viele verschiedene Decks.

Die Yu-Gi-Oh! 5D’s-Karten sind mehrfach in den Decks vorhanden, sodass direkt nach dem Auspacken gespielt werden kann. Jedes Deck besteht aus einem Main Deck mit 40 Karten und einem Extra Deck mit 10 Karten sowie einer Bonuskarte. Die Decks und Strategien sind auf diese Schlüsselkarten abgestimmt und orientieren sich an der Animeserie.

Yuseis Deck

Akizas Deck

Crows Deck

Exklusive Chibi-Art-Karten

Ein besonderes Highlight sind die drei verschiedenen Tokenkarten im Chibi-Art-Stil von Yusei, Akiza und Crow. Damit gibt es erstmals nicht nur Monster, sondern auch Charaktere als Chibi-Art-Karten. Die 51. Karte ist eine spielbare Chibi-Art-Version des jeweiligen Signer-Hauptmonsters Sternenstaubdrache, Schwarzer Rosendrache und Schwarz geflügelter Drache.

Das Set „Legendary 5D’s Decks“ umfasst

3 Secret Rare-Chibi-Art-Monsterkarten

3 Secret Rare-Chibi-Tokenkarten

15 Ultra Rares

135 Common-Karten

Fazit

Das Set eignet sich hervorragend für Yu-Gi-Oh! Fans und muss nur einmal gekauft werden, da alle Karten enthalten sind und bekommen viele starke Karten zu einem attraktiven Preis.

Einsteiger können verschiedene Synchro-Deckarten und Strategien ausprobieren.

Sammler freuen sich über die exklusiven Chibi-Art-Karten und neue exklusive Karten.

Turnierspieler erhalten viele Standardkarten für ihre Decks, müssen das Set aber gegebenenfalls mehrfach kaufen, da einige Karten nur einmal pro Packung enthalten sind. Für den kompetitiven Turniereinsatz sind die reinen Decks jedoch weniger geeignet – hier bietet das „Structure Deck Blue-Eyes White Destiny“ vom Februar ein stärkeres Turnierdeck.

