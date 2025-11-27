Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erweitert das Morning-Glory-Waisenhaus massiv

Wer Yakuza 3 bereits 2009 auf der PS3 gespielt hat, erinnert sich sicher: Der Einstieg in Okinawa war charmant, aber gemächlich. Kazuma Kiryu führt ein ruhiges Leben als Waisenhausleiter des Morning Glory Orphanage, ein emotionaler Kontrast zum sonst so harten Yakuza-Alltag. Im Remake Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, das am 12. Februar 2026 erscheint, wird dieser Abschnitt nun deutlich erweitert. SEGA und RGG Studio haben das komplette Waisenhaus-Gameplay ausgebaut und mit zahlreichen neuen Minispielen und alltäglichen Aufgaben versehen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Kiryu als Koch, Schneider und Ersatzpapa

Der neue Ansatz verwandelt die frühen Kapitel in ein echtes Orphanage-Life-Sim-Erlebnis. Statt ein paar kleineren Interaktionen bietet das Remake nun ein komplettes Paket an neuen Aktivitäten:

Neue Minispiele im Morning Glory

Kochen:

Kiryu beginnt als absolut unfähiger Hobbykoch, der nur japanisches Curry hinbekommt. Mit der Zeit lernt er komplexere Rezepte und kann richtige Gerichte für die Kinder zubereiten – inklusive eigenem Koch-Minispiel.

Kiryu beginnt als absolut unfähiger Hobbykoch, der nur japanisches Curry hinbekommt. Mit der Zeit lernt er komplexere Rezepte und kann richtige Gerichte für die Kinder zubereiten – inklusive eigenem Koch-Minispiel. Nähen:

Ob Kleidung reparieren oder kleine Projekte gestalten: Kiryu muss sein Geschick beweisen.

Ob Kleidung reparieren oder kleine Projekte gestalten: Kiryu muss sein Geschick beweisen. Kinder bei Hausaufgaben unterstützen:

Ein authentischer Einblick in den Alltag des Waisenhauses, der auch das Verhältnis zu den Kindern vertieft.

Ein authentischer Einblick in den Alltag des Waisenhauses, der auch das Verhältnis zu den Kindern vertieft. Handwerk & Sammeln:

Belohnungen aus Minispielen lassen sich auf dem Okinawa Market verkaufen – eine kleine Wirtschaftssimulation innerhalb des Spiels.

Diese Erweiterungen geben der Okinawa-Phase deutlich mehr Substanz und machen sie zu einem echten Gameplay-Highlight des Remakes.

Auch die Dark-Ties-Kampagne bekommt frische Nebenaktivitäten

Im brandneuen Zusatzkapitel Dark Ties wird’s sogar noch verrückter: Du betreust eine PR-Kampagne für den gescheiterten Yakuza Kanda im Modus Damage Control. Ziel: Sein Ansehen von „Actually Trash“ auf „Actually God“ heben. Das geht über:

besondere Quests

Missionen in Kamurocho

Drink Links, mit denen du deine Beziehung zu Kanda vertiefst

Ein herrlich abgedrehtes Feature, das perfekt in den skurrilen Yakuza-Humor passt. Zwischen dem massiv erweiterten Okinawa-Teil, neuen Minispielen, ganz neuen Systemen und der zusätzlichen Dark-Ties-Kampagne scheint Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties weit mehr als ein simples Remake zu werden. Vielmehr bietet es eine frische, moderne Interpretation des Originals, mit all der typischen RGG-Studio-Liebe zum Detail.

Der Release rückt näher: 12. Februar 2026.