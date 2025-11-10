Wo bleibt eigentlich The Elder Scrolls VI?

Mehr als sieben Jahre sind vergangen, seit The Elder Scrolls VI auf der E3 angekündigt wurde und obwohl viele Fans längst mit Neuigkeiten gerechnet hatten, scheint die Veröffentlichung weiterhin in weiter Ferne zu liegen. In einem neuen Interview mit GQ erklärte Bethesdas Game Director Todd Howard, dass das nächste große Rollenspiel der Reihe „noch ein gutes Stück entfernt“ sei. Er rät den Fans daher zur Geduld: „Ich will nicht, dass sich die Leute Sorgen machen. Aber ja, es ist zu lange her seit dem letzten Elder Scrolls-Spiel.“

The Elder Scrolls VI & GTA VI, liegt es vielleicht an der römischen Zahl?

Howard erklärte zudem, dass ein großer Teil des Bethesda-Teams derzeit noch mit Fallout 76 und weiteren Projekten beschäftigt sei, während The Elder Scrolls VI parallel in Entwicklung bleibt. „Wir haben Hunderte Leute auf Fallout, aber Elder Scrolls 6 ist unser täglicher Begleiter“, so Howard. „Ich finde, eine Pause zwischen den Spielen ist wichtig – nicht einfach ein ‘+1’-Sequel. Aber klar: Es war jetzt wirklich eine lange Pause. Starfield war nötig, um uns kreativ neu zu justieren.“

Interessant ist auch Howards Andeutung, dass Bethesda über alternative Veröffentlichungsstrategien nachdenkt, ähnlich wie beim plötzlichen Release von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. „Ich mag es, Dinge einfach anzukündigen und dann zu veröffentlichen“, sagt er. „Meine perfekte Version wäre: Es dauert eine Weile – und eines Tages ist das Spiel einfach da.“ Ob das tatsächlich der Plan ist, ließ Howard offen, kommentierte aber vielsagend: „Man könnte sagen, das war ein Testlauf. Und er hat gut funktioniert.“

Damit bleibt The Elder Scrolls VI auch im Jahr 2025 eines der meist erwarteten, aber gleichzeitig am weitesten entfernten Spiele am Horizont. Fans müssen sich wohl noch einige Zeit gedulden, doch wenn Bethesda seinem Ruf treu bleibt, dürfte sich das Warten lohnen.