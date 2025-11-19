Wir verlosen einen limitierten Rennwagen-Bausatz von KFA2

Einleitung:..

Wir konnte für euch etwas ganz Besonderes an Land ziehen. Und zwar einen limitierten Rennwagen-Bausatz aus dem Hause KFA2 Hall of Fame. Hall of Fame spricht für sich, hier Bedarf es wenige Worte, denn die meisten von euch da draußen, wissen ganz genau für was diese Worte stehen. Nahezu Grenzenlose Performance. Diesen Bausatz möchten wir an euch verlosen und hoffen, dass der Gewinner Spaß beim zusammenbau haben wird, oder als Sammlerobjekt in der Verpackung lässt. Wir sind gespannt.

Infos:..

Zur Feier der gelungenen Einführung der GeForce RTX 50 Series HOF Gaming-Grafikkarten startet KFA2 eine exklusive Promotion. Wer im Aktionszeitraum eine Grafikkarte der KFA2 GeForce RTX 50-Serie erwirbt, erhält die Chance, ein limitiertes HOF-Rennwagen-Bauset zu gewinnen.

1 von 2

Die RTX 50 Series HOF Modelle wurden bereits in einer motorsportinspirierten Kampagne präsentiert – passend dazu greift das besondere Sammlerstück das Thema Rennwagen erneut auf. Die HOF-Modelle bestehen aus Klemmbausteinen und orientieren sich optisch an den charakteristischen Schwarz-Weiß-Farben der HOF-Reihe.

Abschlussworte:..

Wir möchten uns recht herzlich bei KFA2 für diese Möglichkeit bedanken, denn es ist nicht selbstverständlich solch ein limitierten Baukasten an euch verlosen zu dürfen. Wir hoffen, dass der Bausatz an einen Klemmbaustein-Sammler oder einem KFA2-Fan wandert und am Ende nicht auf der Beutebucht verscherbelt wird.

Teilnahmebedingungen:..

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:..

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.12.2025, 23:59 Uhr