Verbatim SnapBack Ultra Slim SSD – ultradünne High-Speed-Speicherlösung für unterwegs

Verbatim, einer der weltweit führenden Hersteller für Speicherlösungen und Computerzubehör, präsentiert die neue SnapBack Ultra Slim SSD. Das jüngste Modell der SnapBack-Serie richtet sich an professionelle Nutzer, Content Creator und alle, die hohe Leistung mit maximaler Mobilität kombinieren möchten. Die externe SSD überzeugt mit einer magnetischen Befestigung für Smartphones, ultraschnellen USB-3.2-Gen-2×2-Transferraten und einem beeindruckend schlanken 5-mm-Profil.

Die SnapBack Ultra Slim SSD ist in 512 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich und ermöglicht das komfortable Speichern und Übertragen großer Datenmengen – ideal für 4K-Videoprojekte, umfangreiche Fotoarchive oder Backups.

Ultrakompaktes Design für unterwegs

Mit nur 5 mm Höhe und einem Gewicht von 42 Gramm lässt sich die SSD magnetisch an kompatiblen Smartphones befestigen, einschließlich Modellen mit MagSafe-Technologie. So können Inhalte ohne zusätzliche Hardware direkt auf die SSD aufgezeichnet oder übertragen werden. Das kompakte Format macht sie zur perfekten Begleitung für mobiles Filmen, Vlogging, Livestreaming und andere kreative Anwendungen.

Höchste Geschwindigkeit für professionelle Workflows

Über die USB-C-Schnittstelle mit USB 3.2 Gen 2×2 erreicht die SnapBack Ultra Slim SSD Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.050 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.900 MB/s (je nach Modell). Damit ist sie sogar für die Aufzeichnung von Apple ProRes 4K-Material mit bis zu 120 fps geeignet (geräteabhängig). Große Dateien lassen sich so besonders schnell übertragen, bearbeiten und sichern – optimal für anspruchsvolle Projekte.

Das robuste Metallgehäuse gewährleistet Stabilität und sorgt für eine effiziente Wärmeableitung, wodurch die SSD auch unter hoher Beanspruchung zuverlässig arbeitet. Sie ist kompatibel mit USB-C-iPhones ab der Modellreihe 15, Android-Geräten sowie Mac- und Windows-Systemen. Im Lieferumfang enthalten sind zwei USB-C-auf-USB-C-Kabel: ein U-förmiges Kabel für Smartphones sowie ein Standardkabel für PCs und Macs.

Zusätzlich wird die Nero 3-2-1-Backup-Software (Windows) mitgeliefert, die eine einfache Einrichtung automatischer Backups ermöglicht und wichtige Daten zuverlässig schützt.

Technische Daten

Schnittstelle: USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps)

Lesegeschwindigkeit: bis zu 2050 MB/s (modellabhängig)

Schreibgeschwindigkeit: bis zu 1900 MB/s (modellabhängig)

Kapazitäten: 512 GB / 1 TB / 2 TB

Kompatibilität: macOS, Windows, Android, iOS (17+)

Stromversorgung: über USB

Gewicht: 42 g

Abmessungen: 70 × 57 × 5 mm

Lieferumfang: 2 × USB-C-Kabel, Nero 3-2-1 Backup-Software

Modelle und Preise