Vampire Crawlers: Poncle kündigt neuen Spin-off von Vampire Survivors an

Mit Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors kündigt poncle den ersten Serien-Spin-Off von Vampire Survivors an. Der neue Titel überträgt den schnellen Nervenkitzel von Vampire Survivors in ein hyper-rundenbasiertes, kartengetriebenes Blobber-Roguelite. Spieler durchqueren düstere Dungeons, sammeln glänzende Beute und entfesseln bildschirmfüllende Kartenkombinationen.

Angekündigt wurde das Spiel im Rahmen des Xbox Showcase, begleitet von einem clever inszenierten Trailer, der mit einem ultrarealistischen Poe beginnt und humorvoll zeigt, was Vampire Crawlers nicht ist. Das Wildcard-Abenteuer erscheint 2026 für PC, Konsolen und Mobilgeräte; weitere Plattformen sind möglich (Smart-Kühlschränke allerdings vorerst ausgenommen). Außerdem wird Vampire Crawlers ab Tag 1 im Xbox Game Pass Premium und Ultimate verfügbar sein.

Übersicht

In einer düsteren Welt beginnt ein neues Abenteuer: Spieler erkunden Karten, stärken ihre Fähigkeiten, besiegen Monster und entdecken wertvolle Schätze.

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors verwandelt die rasante Survivors-Action in ein taktisches, hyper-rundenbasiertes Deckbau-Erlebnis mit Roguelite-Einflüssen. Abgefahrene Decks, vertraute Dungeons aus neuer Perspektive und gewaltige Kombos erwarten die Spieler, egal, ob sie besonnen und taktisch oder so schnell wie möglich vorgehen.

Das macht Vampire Crawlers aus:

Immer stärkere Züge: Karten müssen in aufsteigender Mana-Reihenfolge gespielt werden, um mächtige Kombos auszulösen. Jede Karte verstärkt den Effekt der nächsten. Wild-Karten treiben den Multiplikator immer weiter in die Höhe, bis auf 10, 20, 30 … oder vielleicht ins Unendliche?

Tempo nach Wahl: Die rundenbasierte Turbo-Engine liefert präzise Ergebnisse unabhängig von der Spielgeschwindigkeit. Man kann die Effekte genussvoll einzeln betrachten oder im Eiltempo ein chaotisches Kartenfeuerwerk entfesseln.

Deckbau: Mit Erfahrungspunkten und Levelaufstiegen schalten Spieler neue Karten frei. In Truhen warten zusätzliche Modifikationen und Power-ups. Waffenentwicklungen und das Herbeirufen von Überlebenden lösen gewaltige Effektketten aus, die das Spiel vollständig auf den Kopf stellen können.

Crawling: Mehrstöckige Dungeons bieten etwas, das es in Vampire Survivors selten gab: funktionierende Wände. Unzählige Schätze und Interaktionen warten darauf, entdeckt zu werden. Und wer die richtige Schaufel findet, kann sich in die nächste Etage graben, die wahrscheinlich weit oben in den Wolken liegt.

„Ich habe im Laufe der Jahre mehr als 3.000 Stunden Spielzeit in Vampire Survivors gesammelt – und es werden immer mehr“, sagt Luca Galante, Company Director bei poncle. „Aber Vampire Crawlers ist noch nicht einmal erschienen und liegt für mich jetzt schon auf demselben Level.“

Mit Vampire Crawlers veröffentlicht poncle den ersten offiziellen Serien-Spin-off von Vampire Survivors. Ziel ist es, die charakteristischen Stärken des Originals, Zugänglichkeit, Unmittelbarkeit, Erschwinglichkeit, hohe Wiederspielbarkeit, Leichtigkeit und natürlich eine Fülle funkelnder Beute, in andere Genres zu übertragen. Während das Kernteam weiterhin an einem geheimen Projekt arbeitet, das die Zukunft von Vampire Survivors prägen soll, entstehen die Spin-offs in Kooperation mit ausgewählten Indie-Studios.

Damit will poncle das Universum der Reihe behutsam erweitern, neue Spieler ansprechen und gleichzeitig langjährigen Fans zeigen, wie vielseitig die DNA von Vampire Survivors in anderen Spielformen aufblühen kann.