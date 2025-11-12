Trails in the Sky 2nd Chapter kommt 2026

Der japanische Entwickler Falcom hat bestätigt, dass das mit Spannung erwartete Remake von Trails in the Sky 2nd Chapter im September 2026 erscheinen soll. Nach dem großen Erfolg des ersten Teils, der Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde, kehrt die beliebte Trails-Reihe mit der Neuauflage des zweiten Kapitels zurück.

Das zweite Remake von Trails in the Sky

Das Remake des ersten Trails in the Sky wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert. Mit komplett überarbeiteter Grafik, modernisiertem Kampfsystem und vertonter Handlung galt es als eine der besten Neuauflagen der Serie. Nun dürfen sich Spieler auf die direkte Fortsetzung freuen, die bereits am Ende von 1st Chapter angeteasert wurde. Laut Falcoms neuem Finanzbericht ist Trails in the Sky 2nd Chapter für das kommende Geschäftsjahr eingeplant. Was eine weltweite Veröffentlichung bis spätestens September 2026 nahelegt.

Der zweite Teil der Sky-Saga zählt zu den meistgelobten Episoden der gesamten Trails-Reihe. Spieler erwartet eine emotional aufgeladene Geschichte, intensive Charakterentwicklung und einige der denkwürdigsten Bosskämpfe, die Falcom je geschaffen hat. Fans der Reihe können also schon bald wieder mit Estelle und Joshua auf eine unvergessliche Reise durch Liberl gehen. Diesmal mit frischem Gameplay und modernem Look.