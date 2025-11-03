The Walking Dead x World of Tanks: Apokalyptisches Crossover

Wargaming und AMC Networks haben heute ein spektakuläres Crossover zwischen der legendären TV-Serie The Walking Dead und World of Tanks angekündigt. Vom 6. bis 17. November können Spieler im Battle Pass Special: The Walking Dead fünf ikonische Charaktere aus der Serie als Besatzungsmitglieder rekrutieren und exklusive thematische Belohnungen freischalten, darunter den speziell gestalteten H3-Panzer im robusten 3D-Stil, furchteinflößende 2D-Designs, eindrucksvolle 3D-Aufbauten und vieles mehr.

Fünf Überlebende der Apokalypse

Panzerkommandanten erwartet eine Gruppe legendärer Charaktere, die bereit sind, sich dem Chaos zu stellen:

Rick Grimes, der unbeugsame Anführer, und

Negan, der berüchtigte Tyrann, beide sind im Verlauf des Kapitels mit Null-Perks verfügbar.

Zusätzlich können drei weitere Überlebende in speziellen Paketen freigeschaltet werden:

Daryl Dixon, der scharfsinnige Jäger,

Michonne, die furchtlose Kriegerin, und

The Governor, der manipulative Despot.

Alle Figuren bringen ihren unverwechselbaren Kampfgeist und individuelle Sprachaufnahmen mit, darunter auch Norman Reedus, der seiner Rolle als Daryl Dixon erneut die Stimme leiht.

Der Panzer der Apokalypse: H3 „No Sanctuary“

Das Herzstück des Events ist der H3-Panzer, gehüllt in den bedrohlichen 3D-Stil „No Sanctuary“. Sein verwittertes Äußeres, bedeckt mit Maschendraht und Stacheldraht, verleiht ihm ein furchteinflößendes Erscheinungsbild. Bei genauerem Hinsehen entdecken Spieler zahlreiche Anspielungen auf die Serie: Daryls Motorrad und Armbrust, Negans Baseballschläger Lucille, Michonnes Katana und Ricks ikonischer Sheriff-Hut, allesamt Relikte aus der Welt von The Walking Dead.

Thematische Anpassungen und Sammlerstücke

Um das Schlachtfeld vollständig im Stil der Apokalypse zu gestalten, können Fahrzeuge mit einer Reihe einzigartiger Aufkleber, Inschriften und 3D-Aufsätze ausgestattet werden. Zu den Highlights zählen:

das „Walker Bait System“, inspiriert von der Taktik, die Untoten mit Lärm und Musik abzulenken,

das „Saviors’ Machine Gun“, verziert mit dem typischen „Saviors“-Tag und Negans rotem Schal,

und viele weitere detailverliebte Objekte, die Geschichten aus der Apokalypse erzählen.

Alle 3D-Aufsätze sind mit verschiedenen Fahrzeugen kompatibel und verleihen jeder Schlacht eine düstere, filmreife Atmosphäre.

Bereit für den Kampf?

Kommandanten, bleibt wachsam, die Horden werden nicht ruhen. Kämpft euch durch das Chaos, sammelt exklusive Belohnungen und beweist, dass selbst im Angesicht der Apokalypse wahre Überlebende niemals aufgeben.