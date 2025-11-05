T10 AI-Übersetzer von InnAIO – Echtzeitübersetzung in 140 Sprachen mit Stimmen-Imitation

InnAIO, die innovative Marke an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und Sprache, präsentiert den T10 All-in-One AI-Übersetzungsassistenten. Das smarte Gerät versteht und spricht über 140 Sprachen und Dialekte und wird von den modernsten Large Language Models GPT-5 und LLaMA angetrieben. Mit einer Übersetzungsgenauigkeit von 98 % und einer Reaktionszeit von nur 0,5 Sekunden setzt der T10 neue Maßstäbe in der Echtzeitkommunikation.

„Wir freuen uns sehr, unser Produkt auf den deutschen Markt zu bringen“, sagt Cathy Chen, Mitbegründerin von InnAIO. „Wir glauben an eine Welt ohne Sprachbarrieren, in der jeder in seiner Muttersprache tief mit der Welt verbunden ist. Denn jede Sprache verdient es, verstanden zu werden. Und wir glauben, dass der T10 ein großer Schritt in Richtung dieser Vision ist.“

Authentische Stimmen-Imitation

Ein besonderes Highlight: Der T10 kann mit nur einer 30-sekündigen Sprachprobe die Stimme des Nutzers klonen. Dadurch werden Übersetzungen in über 130 Sprachen nicht nur verständlich, sondern auch persönlich und natürlich klingend. Diese Technologie ermöglicht eine authentischere Kommunikation über Sprachgrenzen hinweg.

Ob im Gespräch, auf Reisen, bei Meetings oder Konferenzen, der T10 liefert flüssige Echtzeitübersetzungen in gesprochener und geschriebener Form. Dank des Live-Transkripts bleiben Gespräche jederzeit nachvollziehbar. Der Übersetzer funktioniert sogar offline, ideal für den Einsatz unterwegs oder im Ausland.

Der T10 kann nahtlos mit gängigen Messaging-Apps verbunden werden und übersetzt Textnachrichten, Sprachnotizen sowie Video- oder Sprachanrufe in Echtzeit. Automatisch erzeugte Untertitel erleichtern virtuelle Meetings und internationale Teamarbeit.

Kompakt, leicht und ausdauernd

Trotz seiner leistungsstarken Funktionen wiegt der T10 nur 30 Gramm, etwa so viel wie sechs Blatt Papier und lässt sich magnetisch an jedem Smartphone befestigen. Der Akku überzeugt mit 100 Tagen Standby-Zeit und bis zu 15 Stunden aktiver Nutzung, was im Alltag einer Laufzeit von rund 35 Tagen zwischen den Ladevorgängen entspricht.

Der InnAIO T10 AI-Übersetzer kombiniert neueste KI-Technologie, Mobilität und Benutzerfreundlichkeit, für eine Welt ohne Sprachbarrieren.