Superhelden-Komödie Dispatch verkauft über 1 Million Einheiten

Das episodische Superhelden-Abenteuer Dispatch vom Entwickler AdHoc Studio, einem Team ehemaliger Telltale Games-Veteranen, hat sich seit seinem Release im Oktober bereits über eine Million Mal in nur zehn Tagen verkauft. Das Studio verkündete diesen Meilenstein über soziale Medien.

Dispatch steht kurz vorm Finale

Wie bei Klassikern von Telltale wie The Walking Dead oder The Wolf Among Us steht auch in Dispatch die Entscheidungskraft des Spielers im Mittelpunkt. Jede Wahl beeinflusst den Verlauf der Handlung und die Beziehungen der Figuren. Die Hauptrolle übernimmt Aaron Paul (Breaking Bad) als Robert Robertson, ehemals Mecha-Man, der nach dem Verlust seines Mech-Anzugs einen Job in einem Superhelden-Callcenter annimmt. Unterstützt wird Paul von einer beeindruckenden Sprecherbesetzung, darunter Laura Bailey (The Last of Us Part II), Erin Yvette, Jeffrey Wright, Travis Willingham, Alanah Pearce, Matthew Mercer, MoistCr1TiKaL, Jacksepticeye, und Joel Haver.

Seit dem Start am 22. Oktober sind bereits vier Episoden erschienen, zwei weitere folgen am 5. November, und das Staffelfinale mit Episode 7 und 8 erscheint am 12. November. Dispatch ist für PlayStation 5 und PC erhältlich .