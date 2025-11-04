Star Citizen Alpha 4.4: Explosive Leaks vor IAE 2955 – Sechs neue Schiffe, Nyx-Fraktion und Raketen-Festungen enthüllt!

Star Citizen’s Explosive Leaks vor der IAE 2955!

IAE wird zum Schiffparadies:

Die Data-Miner haben Lighting-Setup-Files in den IAE-Daten entdeckt – ein klares Zeichen, dass mindestens vier Schiffe bald unter den Spotlights glänzen werden. „Das ist der größte Leak seit CitizenCon“, jubelt die Community auf Reddit und YouTube. Erwartet epische Vorführungen, bei denen Besitzer die Biester sogar fliegen und bewaffnen können. Hier die Highlights:

RSI Perseus : Der „Subcap-Killer“ Ein echtes Kanonenfutter: Dieses RSI-Kriegsschiff packt Size-8-Geschütze, die ganze Flotten in Schutt und Asche legen. Bestätigt für IAE – stellt euch vor, ihr testet es live ! Perfekt für PvP-Hardliner, die von einem „Flottenfresser“ träumen.

Greycat MDC : Mobile Raketen-Hölle Eine Variante des bewährten Mobile Tactical Centers (MTC) – aber jetzt mit Raketenracks für Boden-Luft-Angriffe. Die MDC ist eine rollende Festung für zwei Spieler, inklusive Waffenkammer und ferngesteuertem Turm. Shop-Seite ready, doch Warnung: Nur sechs Raketen könnten es zu einer Nischenwaffe machen. Ideal für Bodenkämpfer, die Luftunterstützung brauchen.

RSI Salvation : Der Salvage-Starter Größe zwischen Pisces und Prospector – der perfekte Einstieg für Schrottsammler ! Spekulationen deuten auf den Teaser von früher dieses Jahres hin: Geringe Kapazität für RMC oder Baumaterial, aber Meister im Raffinieren von Pulver. Shop-Seite bestätigt, Konzepte aus März-Diskussionen machen Fans verrückt. „Das könnte Solo-Salvaging revolutionieren!“

Drake Clipper: Die seltsame Silhouette Passt exakt zur mysteriösen Drake-Form von der letzten CitizenCon – wie eine Corsair mit abgeschnittener Ladebucht und aggressiven Flügeln. Frachtschiff oder Kampfmaschine? Der historische Name „Clipper“ flüstert Handel, die Optik schreit Action. Shop-Seite da, Rolle unbekannt – Drake-Fans, euer nächstes Must-Have?

Noch nicht IAE-gebunden, aber im Build: Die RSI Hermes, eine 70-Meter-Fracht-Apollo mit Traktorstrahl und Raketen, und die L22 Alpha, eine vermutliche Laser-Variante der L21 Wolf. „Warum ein neues Schiff, statt nur ein Waffen-Kit? Enttäuschend!„, meckern Puristen. Dennoch: Bis zu sechs Neulinge könnten die Flotten aufmischen!

Nyx und Levki im neuen Nyx System:

Alpha 4.4 bringt nicht nur Schiffe – das Nyx-System öffnet Jump Points zu Stanton und Pyro, mit dem blauen Stern als neuem Flavor (im Kontrast zu gelb-orangenen Welten). Neue Test Armor-Varianten runden ab: Vanduul-Schädel-Helm und Wikelo-Styles, bis zu fünf Versionen aus der Roadmap. Missionen? Ähnlich wie in Stanton/Pyro, aber mit Mining-Fokus bei Glacium Rig.

Fazit zu den geleakten Informationen zum kommenden Alpha 4.4 Patch

Mit PTU-Tests im Gange und Live-Launch Mitte November positioniert sich Alpha 4.4 als Brücke zur IAE – und zu 2026s großen Releases. Die Leaks versprechen ein Jahr voller Action: Von Raketen-Salven bis Vanduul-Jagd. „CIG liefert endlich den Hype, den wir verdienen“,! Welches Schiff pledge ihr zuerst?

Ein Ausführliches Video zur gesamten Thematik findest du hier:

