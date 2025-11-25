Seafarer: The Ship Sim – Erstes großes LNG & Bulk Update mit neuen Schiffen

Nach dem Early-Access-Start am 7. Oktober 2025 erhält Seafarer: The Ship Sim (zur Preview) nun sein erstes großes kostenloses Inhaltsupdate. Das LNG & Bulk Update erweitert das Spiel nicht nur um neue Gameplay-Mechaniken, sondern bringt auch zusätzliche Schiffe, zufällige Ereignisse und zahlreiche Verbesserungen.

Neue Transportaufträge

Seit der Veröffentlichung haben Spieler bereits unzählige Container über die Meere von Seafarer: The Ship Sim transportiert und ihre Karriere bei Crescentport Logistics vorangetrieben. Mit dem heutigen LNG & Bulk Update kommen nun neue Möglichkeiten hinzu: Ab sofort können auch verflüssigtes Erdgas (LNG) sowie Schüttgüter befördert werden.

Der neu eingeführte Frachter „Willy“ ist speziell für den Transport von Schüttgut wie Sand ausgelegt, während der Gastanker „Nordic Duchess“ für den sicheren Transport von LNG bereitsteht.

Willkommen an Bord, Big Trip

Auch der Containertransport erhält Zuwachs: Mit der „Big Trip“ feiert das größte Containerschiff der Spielwelt seinen Einzug in Seafarer.

Neben Fehlerbehebungen und weiteren Performance-Optimierungen für eine noch reibungslosere Spielerfahrung bringt das Update zudem neue zufällige Ereignisse ins Spiel, darunter Hilfseinsätze für in Not geratene Schiffe.

Das heute veröffentlichte LNG & Bulk Update bildet den Auftakt zu weiteren geplanten Inhaltsupdates. Ein Blick auf die offizielle Early-Access-Roadmap zeigt, welche spannenden Features die Schiffssimulation künftig noch bereithält.