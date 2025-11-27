Quentin Tarantinos Yuki’s Revenge erscheint in Fortnite

Eine Zusammenarbeit, die vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar gewesen wäre, wird jetzt Realität: Quentin Tarantino realisiert seine seit über 20 Jahren geplante Kill Bill-Fortsetzung Yuki’s Revenge, exklusiv in Fortnite.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das neue Kapitel erscheint im Rahmen der kommenden Fortnite-Season am 30. November und wird vollständig in Unreal Engine umgesetzt, entstanden in enger Kooperation zwischen Tarantino und Epic Games.

Kill Bill trifft Fortnite, Uma Thurman ist zurück in Yuki’s Revenge

Das Projekt basiert auf Tarantinos ursprünglicher Vision eines weiteren Kapitels im Kill-Bill-Universum. In Fortnite wird Uma Thurman als ikonische Braut erneut eine zentrale Rolle übernehmen. Die Charaktermodelle wurden speziell für diese Kollaboration angepasst, sodass der typische Tarantino-Stil und Fortnites Look eine überraschend harmonische Mischung ergeben. Exklusiv für Kinogänger. Bei ausgewählten Screenings von Kill Bill: The Whole Bloody Affair in den USA, Kanada und Großbritannien wird Yuki’s Revenge zusätzlich auf der großen Leinwand gezeigt.

Live-Event zu Season 7

Bevor die neue Season startet, findet am 29. November um 14:00 Uhr ET ein großes Live-Event statt. Welches den Übergang in Season 7 markiert. Traditionell sind solche Events ein riesiges Spektakel und mit einem Tarantino-Projekt im Rücken dürfte es noch spektakulärer werden.