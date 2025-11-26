PXN Legends Season 1 – eRacing-Turnier mit Qualifiern, Finals & exklusiven Preisen

PXN präsentiert stolz die PXN Legends Season 1, ein neues eRacing-Turnier, das Fahrer aller Erfahrungsstufen zusammenbringt. In drei actionreichen Qualifikationsrunden kämpfen die Teilnehmer um einen der nur 24 Startplätze für das große Finale. LMU-Fahrer der LMGT3-Klasse können ab sofort ihre Hotlaps setzen, mit der Chance auf exklusives PXN-Merch sowie brandneue, noch unveröffentlichte PXN-Hardware.

Die Saison startet am 6. Dezember mit offenen Qualifikationen und läuft bis März 2026. Sie umfasst drei Qualifikationsrunden und vier Finalrennen auf einigen der bekanntesten Rennstrecken weltweit, darunter Le Mans und Monza. Mit Preisen in jedem Rennen, PXNs neuem GT-Lenkrad, Load-Cell-Pedalen für Top-Fahrer, Live-Übertragungen und starkem Community-Fokus markiert die Serie einen wichtigen Schritt in PXNs Engagement für professionelles eRacing.

Abonniere den YouTube-Kanal von PXN, um die Events live zu verfolgen.

Melde dich über SimGrid für die offenen Qualifikationen an.

Alle Turnierassets, inklusive Regeln, Zeitplan und Preisen, findest du ebenfalls dort.

Ein Turnier für die Legenden von morgen

Die PXN Legends Season 1 richtet sich an Sim-Racer aller Leistungsstufen und wird von SimGrid, RaceControl und PXN unterstützt. Jedes Rennwochenende bietet einen offiziellen Livestream mit Kommentatoren und ein spannendes Dual-Race-Format, das Strategie, Präzision und Konstanz in den Mittelpunkt stellt.

Alle Rennen werden live auf YouTube übertragen und über Social Media sowie Discord begleitet.

Turnierzeitplan

6. Dezember 2025 – Qualifier 1 (offen) – Monza

13. Dezember 2025 – Anmeldeschluss

13. Dezember 2025 – Qualifier 2 (offen) – Fuji

20. Dezember 2025 – Qualifier 3 (geschlossen) – Sebring

17. Januar 2026 – Rennen 1 – Le Mans

7. Februar 2026 – Rennen 2 – Bahrain

28. Februar 2026 – Rennen 3 – Portimão

21. März 2026 – Rennen 4 – Monza

23. März 2026 – Bekanntgabe der Sieger

Anmeldung

Die Teilnahme ist ausschließlich über SimGrid möglich.

Nach der Registrierung erhältst du automatisch eine spezielle Discord-Rolle, damit du keine wichtigen Updates verpasst. Da die Plätze begrenzt sind, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Anmeldeschluss: 13. Dezember 2025

Qualifikationsformat und Regeln

Die Qualifikationsphase wurde entwickelt, um allen Fahrern einen fairen und spannenden Weg ins Hauptturnier zu bieten. Über mehrere Sessions im Dezember hinweg werden entweder die schnellsten Rundenzeiten oder, in der letzten Runde, Rennergebnisse gewertet.

Formatüberblick

Die ersten beiden Qualifier sind offene Time-Trial-Sessions. Gefahren wird jeweils in zwei zweieinhalbstündigen Slots (Vormittag und Nachmittag).

Der dritte Qualifier ist ein geschlossenes Rennen für alle, die sich zuvor noch nicht qualifizieren konnten, die letzte Chance auf einen Startplatz.

Beste Zeiten und Ergebnisse entscheiden über den Einzug ins Hauptevent.

Regeln und Voraussetzungen

Wahl aller in Le Mans Ultimate verfügbaren LMGT3-Fahrzeuge.

Registrierung über die offizielle SimGrid-Seite ist verpflichtend.

Mehrfachteilnahme an verschiedenen Qualifikationsrunden ist erlaubt.

Einheitliche Streckenbedingungen für alle Sessions.

Striktes Fair Play: Unsportliches Verhalten führt zu Strafen oder Disqualifikation.

Fahrhilfen und Setups sind gemäß Turnierregeln eingeschränkt.

Zeitnahme und Validierung erfolgen über SimGrid und RaceControl.

Stabile Internetverbindung sowie ggf. Telemetrie-/Stream-Verifikation erforderlich.

Format und Regeln der Finalrennen

In vier Finalrennen zwischen Januar und März treten die besten Qualifikanten gegeneinander an. Jede Runde findet auf einer Weltklasse-Strecke statt und legt hohen Wert auf Fahrkönnen und Ausdauer.

Formatüberblick

Alle LMGT3-Fahrzeuge (inkl. DLC, falls vorhanden) sind erlaubt.

Jedes Event besteht aus zwei 45-minütigen Rennen.

Zuvor findet ein 15-minütiges Qualifying statt.

Klassisches Punktesystem; Gesamtergebnis über alle Rennen bestimmt die Meisterschaft.

Bei Punktegleichstand entscheiden Siege, Podien und Konstanz.

Live-Übertragung inklusive Kommentaren, Highlights und Interviews.

Regeln und Abläufe

Teilnahme an Pre-Race-Briefings ist verpflichtend.

Standardisierte Bedingungen für Fahrzeuge und Strecken.

Strafen bei Kollisionen, Track-Limit-Verstößen oder unsportlichem Verhalten.

Technische Prüfungen und Replay-Analysen nach jedem Rennen.

Fester Broadcast-Ablauf: Intro, Qualifying, zwei Rennen, Abschlussanalyse.

Meisterschaftspreise, darunter PXNs neues GT-Lenkrad, Vector X Load-Cell-Pedale und weitere Überraschungen, werden nach dem Finale in Monza vergeben.

Saisonfinale

Mit dem Start der PXN Legends Season 1 steigt die Spannung in der gesamten Sim-Racing-Community. Von den offenen Qualifiern bis zum großen Finale zeigt die Serie, was eRacing ausmacht: Können, Sportsgeist und Innovation. Ob als Fahrer, Creator oder Fan, PXN Legends lädt dich ein, die Zukunft des kompetitiven Sim-Racings hautnah zu erleben: schnell, fair und für alle.