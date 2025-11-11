Pokémon Pokopia hat ein Erscheinungsdatum

The Pokémon Company, Game Freak und Koei Tecmo haben offiziell bekannt gegeben, dass Pokémon Pokopia am 5. März 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Der Preis liegt bei 69,99€ und digitale Vorbestellungen sind bereits jetzt im Nintendo eShop verfügbar.

Pokémon Pokopia exklusiv für Switch 2

In Japan starten die physischen Vorbestellungen am 13. November. Und wie Nintendo in einem neuen Video enthüllt hat, wird die physische Edition weltweit auf einer Game-Key-Karte ausgeliefert. Diese neue Form der physischen Veröffentlichung ersetzt klassische Module und erlaubt das Einlösen des Spiels über einen Code. Am 13. November wird außerdem ein neuer Trailer veröffentlicht, der rund 10 Minuten frisches Gameplay zeigt.

Pokémon Pokopia markiert die nächste große Hauptveröffentlichung der Reihe und kombiniert klassische Sammelmechaniken mit neuen Features, die durch die Hardware-Power der Switch 2 ermöglicht werden. Fans dürfen sich auf eine frische Region, neue Monster und innovative Spielsysteme freuen. Erste Details sollen im kommenden Trailer verraten werden.