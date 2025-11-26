POCO präsentiert die F8 Serie – Premium-Smartphones mit Flaggschiff-Technologie

POCO, eine bei jungen und technikaffinen Nutzer*innen besonders gefragte Technologiemarke, präsentiert mit dem POCO F8 Ultra und dem POCO F8 Pro erstmals Geräte im Premium-Flaggschiff-Segment. Damit steigt die Marke in die Liga der High-End-Smartphones auf. Beide Modelle bieten dank modernster High-Performance-Technologien erstklassige Leistung.

Beim globalen Launch-Event in Bali kündigte POCO zudem eine Partnerschaft mit dem weltweit führenden Audio-Experten Bose an. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhielt die F8-Serie die neue „Sound by Bose“-Technologie. Durch die gemeinsame Leidenschaft für Innovation und Performance setzen POCO und Bose mit einem klaren, immersiven und hochwertigen Klang neue Standards im mobilen Audioerlebnis.

„In sieben Jahren engagierter Arbeit hat sich POCO zu einem wichtigen Akteur im Smartphone-Markt entwickelt und bestehende Konventionen mit Innovationen immer wieder neu herausgefordert“, so Kang Lou, Senior Product Marketing Manager und Spokesperson bei POCO Global. „Die POCO F8 Serie wurde entwickelt, um die Ansprüche eines anspruchsvolleren und heterogeneren Publikums zu erfüllen. Dabei setzt das POCO F8 Ultra neue Maßstäbe im Flaggschiff-Segment, während das POCO F8 Pro unserer Philosophie treu bleibt, leistungsstarke High-End-Erfahrungen für möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer zugänglich zu machen. Auch beim Einstieg ins Premium-Segment bleibt POCO dem Anspruch weiterhin verpflichtet, hochwertige und wertorientierte Produkte für alle bereitzustellen.“

POCO F8 Ultra: Ein neues Niveau der Flaggschiff-Performance

Als Topmodell der F8-Serie schöpft das POCO F8 Ultra mit seiner Dual-Chip-Architektur aus Snapdragon® 8 Elite Gen 5 und dem VisionBoost D8 Chipset das maximale Leistungspotenzial aus. In Kombination mit der integrierten Sound by Bose Technologie vereint das Gerät kraftvollen Klang, brillante Bilddarstellung, professionelle Fotoqualität und ein zeitgemäßes Design.

Maximale Performance durch perfekt abgestimmte Hardware und Software

Das POCO F8 Ultra zählt zu den ersten Smartphones mit dem Snapdragon® 8 Elite Gen 5 und erzielt im AnTuTu-Benchmark über 3.944.934 Punkte. Für eine optimierte Gaming-Leistung kommt VisionBoost D8 zum Einsatz. Spiele profitieren dabei von drei zentralen Features: Smart Frame Rate mit bis zu 120 FPS, Super Resolution bis 1.5K sowie Game HDR. Zusätzlich ermöglicht das neue GEX-Modul AI Super Resolution, optimiert für bekannte Titel wie Call of Duty: Mobile und Honkai: Star Rail. In Tests lief ein RPG bei 120 FPS, AI Super Resolution und Game HDR über 4,5 Stunden ohne Qualitäts- oder Performanceverlust.

Die WildBoost Optimization verbessert die Verteilung der CPU- und GPU-Last, senkt Energieverbrauch und reduziert Wärmeentwicklung. Gleichzeitig optimiert das Gerät gezielt die „1 Percent Lows“, ein wichtiger Indikator für stabile Bildraten. In einem zweistündigen FPS-Test mit 120 FPS erreichte das F8 Ultra eine durchschnittliche Bildrate von 119,65 FPS und eine 1-Prozent-Niedrigbildrate von 89,71 FPS bei nur 3897,27 mW Leistungsaufnahme, ein bislang unerreichter Wert in dieser Geräteklasse.

Für dauerhaft stabile Leistung sorgt die LiquidCool Technology mit einem 3D-Dual-Channel- und Dual-Layer-IceLoop-System. Zwei unterschiedlich große Verdampfungskammern für Mainboard und SoC sowie eine Berücksichtigung der Kamera-Wärmeleitung ermöglichen effizientes Thermomanagement. Das 6700 mm² große IceLoop-System führt Hitze schnell ab und hält die Performance konstant hoch, auch bei langen Gaming-Sessions.

Ein neues Kapitel für mobiles Audio

Das POCO F8 Ultra setzt in Sachen Smartphone-Sound neue Maßstäbe. Das in Zusammenarbeit mit Bose entwickelte Premium-3-Wege-Lautsprechersystem mit 2.1-Kanal-Architektur bringt erstmals kräftige Bässe, feine Nuancen, klare Stimmen und eine beeindruckend räumliche Klangbühne in ein kompaktes Gerät.

Zwei auswählbare Soundprofile optimieren das Hörerlebnis zusätzlich:

Dynamic für einen kraftvollen, bassorientierten Klang

Balanced für klare, ausgewogene Stimmen

Damit lässt sich der Sound perfekt auf Gaming, Musik oder Streaming abstimmen.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit POCO Premium-Klang für eine neue Generation mobiler Nutzerinnen und Nutzer zugänglich zu machen“, so Nick Smith, Präsident Audio Technology Business und Chief Strategy Officer bei Bose. „Durch die Kombination der Akustikkompetenz von Bose mit der Innovationskraft von POCO erreicht die F8 Serie eine Klarheit und Tiefe, die mobiles Audio neu definiert.“

„Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Bose“, ergänzt Kang Lou von POCO Global. „Für viele junge Menschen ist das Smartphone heute sowohl Spielkonsole als auch Hauptlautsprecher – hochwertiger Klang ist daher unverzichtbar. Nach monatelanger gemeinsamer Entwicklung, von der Hardware bis zur Feinanpassung des Hörerlebnisses, beginnt für POCO damit ein neues Kapitel.“

Hochwertige Display-Technologie

Das neue POCO HyperRGB Display des POCO F8 Ultra setzt auf eine vollständige RGB-Subpixel-Struktur und unterscheidet sich damit grundlegend von klassischen 2K-OLED-Panels. Trotz 19,5 Prozent geringerem Energieverbrauch im Vergleich zum POCO F7 Ultra erreicht es eine außergewöhnliche Subpixel-Dichte und beeindruckende Klarheit, nahezu auf 2K-Niveau.

Erstmals kommt zudem das effiziente M10-Leuchtmaterial zum Einsatz, das den Energiebedarf nochmals um 11,4 Prozent senkt. All-Day-DC-Dimming und eine minimale Helligkeit von nur 1 Nit sorgen für besonders angenehmes Sehen. Das 6,9-Zoll-Panel mit extrem schmalem Rahmen liefert ein detailreiches Erlebnis bei Lesen, Gaming oder Videostreaming.

Fotografie auf Flaggschiff-Niveau

Im POCO F8 arbeitet ein 50MP Light Fusion 950 Sensor mit OIS, der durch hohen Dynamikumfang und niedrigen Energieverbrauch auch für längere Sessions und schwierige Lichtverhältnisse überzeugt. Der große 1/1,31-Zoll-Sensor bietet 43 Prozent mehr Lichtempfindlichkeit. Zusammen mit einer 1G+6P-Linse und präzisem Multi-Coating werden Reflexionen reduziert und Bilddetails sichtbar verbessert, ideal für klare, lebendige Fotos bei Sonnenuntergängen und Nachtaufnahmen.

Neu ist das 50MP Periskop-Teleobjektiv mit 5x optischem Zoom, 10x In-Sensor-Zoom und bis zu 20x Ultra-Zoom. Damit lassen sich auch weit entfernte Motive, fein abgestimmte Portraits und Nahaufnahmen ab 30 cm eindrucksvoll einfangen. Motion Capture hält bewegte Objekte aus der Distanz stabil und scharf. Beim Fotografieren des Mondes mit 20-fachem Zoom aktiviert sich automatisch der Super-Moon-Modus für besonders realistische Details. Eine 50MP Ultraweitwinkelkamera und eine 32MP Frontkamera mit intelligentem 0,8x-Weitwinkelmodus runden das vielseitige Kamerasystem ab.

Die Software erweitert die kreativen Möglichkeiten zusätzlich: 1440P dynamische Ultra-Clear-Aufnahmen mit EIS und HDR liefern gestochen scharfe Ergebnisse. Dynamische Collagen, Video-zu-Foto-Effekte sowie neue Farbfilter, darunter der Positivfilm-Filter für natürliche Töne und der Negativfilm-Filter für cineastische Nostalgie, ermöglichen individuelle, ausdrucksstarke Looks.

Leistungsstarke Akku-Technologie

Der 6500mAh Akku, der bislang größte der POCO F-Serie, sorgt für ausdauernde Performance über den gesamten Tag. 100W HyperCharge lädt das Gerät in gerade einmal 38 Minuten vollständig auf, während 50W Wireless HyperCharge kabellose Flexibilität bietet. Smart Charging überwacht die Temperatur, reguliert intelligent die Ladegeschwindigkeit und sorgt für ein jederzeit stabiles und sicheres Ladeerlebnis.

Modernes Design und hohe Robustheit

Das 6,9-Zoll-Modell kombiniert High-Tech mit einem hochwertigen Look-and-Feel: Mittelrahmen, Kameraring und Objektivfassung bestehen aus Aluminium und verleihen dem Gerät eine Premium-Haptik. Mit nur 1,5 mm Rahmen an drei Seiten und 1,68 mm am unteren Rand präsentiert das POCO F8 Ultra die bisher schmalsten Ränder eines POCO Smartphones.

Die Variante Denim Blue setzt auf Xiaomis Nano-Tech-Material der dritten Generation, strapazierfähig, schmutzresistent und umweltfreundlich. Die schwarze Version aus Glasfaser bietet eine Kombination aus matter und glänzender Oberfläche, die Eleganz und sicheren Halt vereint. POCO Shield Glass und IP68-Zertifizierung sorgen zusätzlich für Schutz gegen Staub und Wasser.

Konnektivität und Software für ein smartes Nutzererlebnis

Mit Xiaomi HyperOS 3 bietet das POCO F8 Ultra ein vernetztes und intuitives Nutzungserlebnis. Xiaomi HyperIsland ermöglicht direkte Interaktionen und Live-Benachrichtigungen über die Statusleiste, während Xiaomi HyperConnect Geräte im Ökosystem nahtlos miteinander verbindet.

Xiaomi HyperAI unterstützt fortschrittliche Funktionen wie AI Writing mit Textgenerierung, Zusammenfassungen und Korrekturen. Für ein erweitertes KI-Erlebnis integriert das Gerät zudem Google Gemini, einschließlich Deep Search, Bild- und Videogenerierung und Gemini Live.

Für zuverlässige Kommunikation stehen eSIM-Support und Xiaomi Astral Communication bereit. Surge T1+ und T1S Tuner sowie Xiaomi Offline Communication optimieren das Signal, mit bis zu 42 Prozent stärkerer Mobilfunkleistung, bis zu 31 Prozent verbessertem WLAN/Bluetooth und bis zu 15 Prozent präziserem GPS.

POCO F8 Pro: Das vielseitige Flaggschiff für den Alltag

Das POCO F8 Pro baut auf derselben leistungsstarken Basis wie das POCO F8 Ultra auf und setzt ebenfalls auf das hochwertige POCO HyperRGB Display, das eine 2K-ähnliche Auflösung bei deutlich reduziertem Energieverbrauch bietet. Für ein erstklassiges Klangerlebnis sorgt die integrierte Sound by Bose Technologie. Wie das Ultra-Modell läuft auch das F8 Pro mit HyperOS 3 und unterstützt moderne Funktionen wie eSIM sowie Xiaomi Astral Communication mit Surge T1+ Tuner und Offline-Kommunikation. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiges Smartphone mit intelligenter Vernetzung und einem besonders flüssigen Bedienerlebnis.

Elegantes Design mit präziser Verarbeitung

Die Rückseite des POCO F8 Pro besteht aus einem einzigen, CNC-gefrästen Glasblock mit einer Dicke von 2 mm, ein aufwendiger Herstellungsprozess, der ein klares, hochwertiges Erscheinungsbild erzeugt. Die Kamera ist in eine fein gearbeitete Glasdekorfläche integriert, die Struktur verleiht und einen fließenden Übergang zur Rückseite schafft.

Eine Kombination aus matter Glasfläche und glänzender Kameraleiste sorgt für einen modernen, eleganten Look und eine angenehme Haptik. Der metallene Mittelrahmen mit dezenten Rundungen verleiht dem Gerät zusätzlich Stabilität und eine natürliche Linienführung. Das 6,59-Zoll-Display folgt dem Goldenen Schnitt und verbindet großes Sichtfeld mit bequemem Einhandgefühl. Zusätzlich ist das F8 Pro durch seine IP68-Zertifizierung zuverlässig gegen Staub und Wasser geschützt.

Flaggschiff-Leistung mit fortschrittlicher Kühlung

Im Inneren arbeitet die Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform, die sowohl alltägliche Aufgaben als auch anspruchsvolle Spiele mühelos bewältigt. Dank der gleichen technologischen Basis wie das F8 Ultra kommt auch hier WildBoost Optimization zum Einsatz, für optimale CPU- und GPU-Abstimmung und ein besonders stabiles Gaming-Erlebnis ohne spürbare Leistungseinbrüche.

Ein kraftvoller 6.210-mAh-Akku liefert lange Laufzeiten und wird über 100W HyperCharge in nur rund einer halben Stunde vollständig geladen. Die weiterentwickelte LiquidCool Technology setzt zudem auf ein neues dreischichtiges 3D-IceLoop-System, das Hitze effizient aufnimmt und ableitet. Dadurch bleibt die Leistung auch über längere Zeit stabil, selbst bei intensiver Nutzung.

Vielseitige Kameras für kreative Aufnahmen

Als erstes POCO Gerät mit dedizierter Telefotokamera bietet das F8 Pro neue Möglichkeiten für Portraits und Nahaufnahmen. Die 50-MP-Telekamera ermöglicht 2,5-fachen optischen Zoom sowie 5-fachen verlustfreien Zoom für zusätzliche Details. Die Telefoto-Bewegungserfassung hält selbst schnelle Motive präzise fest.

Die 50-MP-Hauptkamera mit Light Fusion 800-Sensor und OIS sorgt für klare, dynamische Bilder, ob bei Tageslicht, Gegenlicht oder in nächtlichen Stadtszenen. Die Software bietet zusätzliche kreative Freiheit durch 1440P Ultra-Clear-Videos und stilvolle Positiv- und Negativfilm-Filter.

Beide Modelle im Vergleich

Kategorie POCO F8 Ultra POCO F8 Pro Positionierung Premium-Flaggschiff Allround-Flaggschiff Prozessor / Chipsatz Snapdragon 8 Elite Gen 5 + VisionBoost D8 Snapdragon 8 Elite Mobile Platform Gaming-Optimierung Smart Frame Rate bis 120 FPS, 1.5K Super Resolution, Game HDR, AI Super Resolution, WildBoost Optimization WildBoost Optimization, intelligente Szenenvorhersage zur Vermeidung von Frame-Drops Kühlsystem LiquidCool Technology mit 3D-Dual-Channel & Dual-Layer-IceLoop 3D-Dreischicht-IceLoop-System für verbesserte Wärmeverteilung Display 6,9″ POCO HyperRGB, volle RGB-Subpixel, M10-Material, nahezu 2K 6,59″ POCO HyperRGB, 2K-ähnliche Auflösung, energieeffizient Sound Sound by Bose, 2.1-Kanal-Dreifach-Lautsprecher Sound by Bose Hauptkamera 50 MP Light Fusion 950, OIS, großer 1/1,31″-Sensor 50 MP Light Fusion 800, OIS Telefotokamera 50 MP Periskop, 5x optisch, 10x In-Sensor, 20x Ultra-Zoom 50 MP Telefoto, 2,5x optisch, 5x verlustfrei Ultraweitwinkel 50 MP Standard-Ultraweitwinkel (Details nicht spezifiziert) Frontkamera 32 MP, automatischer 0,8x-Weitwinkelmodus nicht spezifiziert Kamera-Software 1440P Ultra-Clear, EIS + HDR, dynamische Collagen, Positiv- & Negativfilm-Filter 1440P Ultra-Clear, Positiv- & Negativfilm-Filter Akku 6500 mAh 6210 mAh Laden 100W HyperCharge, 50W Wireless HyperCharge 100W HyperCharge Design Aluminiumrahmen, extrem schmale Ränder, Denim Blue (Nano-Tech) oder Schwarz (Glasfaser) CNC-gefrästes 2-mm-Glas, matt & glänzend, leichter Metallrahmen Robustheit POCO Shield Glass, IP68 IP68 Betriebssystem Xiaomi HyperOS 3 Xiaomi HyperOS 3 Konnektivität eSIM, Xiaomi Astral Communication, Surge T1+, Surge T1S, Offline Communication eSIM, Xiaomi Astral Communication, Surge T1+, Offline Communication Besondere Vorteile Maximale Kamera- & Zoomleistung, bestes Kühlsystem, Top-Gaming-Power Kompakter, elegantes Glasdesign, sehr starkes Preis-Leistungs-Verhältnis

Blick in die Zukunft

Seit 2018 hat sich POCO weltweit als eigenständige, innovative Marke etabliert. Heute ist POCO in 98 Märkten vertreten und hat über 93 Millionen Geräte ausgeliefert. Die Aufnahme in die Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders unterstreicht die wachsende Bedeutung der Marke. Auch künftig bleibt POCO seinem Anspruch treu, moderne Kerntechnologien zugänglich zu machen und Nutzer*innen weltweit leistungsstarke, hochwertige Smartphone-Erlebnisse zu bieten.

Preise und Verfügbarkeit

Das POCO F8 Ultra erscheint in den Farben Denim Blue und Black und wird in zwei Speicheroptionen angeboten:

POCO F8 Ultra (12 GB + 256 GB) für 829,90 € (UVP)

POCO F8 Ultra (16 GB + 512 GB) für 899,90 € (UVP)

Das POCO F8 Pro ist in drei Farbvarianten, Titanium Silver, Blue und Black, und ebenfalls in zwei Speicherkonfigurationen erhältlich:

POCO F8 Pro (12 GB + 256 GB) für 649,90 € (UVP)

POCO F8 Pro (12 GB + 512 GB) für 699,90 € (UVP)

Early-Bird-Aktion und Bundle-Angebote auf Mi.com

Zum Verkaufsstart bietet Mi.com vom 26. November bis 10. Dezember 2025 spezielle Early-Bird-Preise:

POCO F8 Ultra (12 GB + 256 GB) für 699,90 €

POCO F8 Ultra (16 GB + 512 GB) für 749,90 €

POCO F8 Pro (12 GB + 256 GB) für 519,90 €

POCO F8 Pro (12 GB + 512 GB) für 549,90 €

Zusätzlich gibt es limitierte Bundle-Aktionen (solange der Vorrat reicht):