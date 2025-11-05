PlayStation Portal erhält endlich Cloud Streaming für PS5-Spiele

Nach fast einem Jahr Beta-Phase startet heute das Cloud Streaming für die PlayStation Portal. Damit können PlayStation Plus Premium-Mitglieder erstmals ausgewählte PS5-Titel aus dem PlayStation Plus Game Catalog, der Classics Collection und aus ihrer eigenen digitalen Bibliothek direkt streamen.

Playstation gibt genaueres bekannt

Im offiziellen Blog heißt es:

„PlayStation Plus Premium-Mitglieder können jetzt ausgewählte digitale PS5-Spiele aus ihrer eigenen Bibliothek streamen. Zum Start unterstützen tausende PS5-Spiele das Cloud Streaming, darunter Blockbuster wie Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Ghost of Yōtei, Grand Theft Auto V und Resident Evil 4.“

Zusätzlich erhält die PlayStation Portal ein umfangreiches System-Update mit neuen Features:

Überarbeitete Benutzeroberfläche

Remote Play – und Cloud Streaming -Startbildschirme

– und -Startbildschirme Neue Suchfunktion

Unterstützung für 3D Audio

Passcode-Sperre für mehr Sicherheit

für mehr Sicherheit Netzwerkstatus-Anzeige

Neue Barrierefreiheitsoptionen, darunter Screenreader und anpassbare Textgröße

Auch Ingame-Käufe und Einladungen zu Spielen werden nun während des Streamings unterstützt. Das Update wird am 6. November ab 18:00 Uhr PT bzw. am 7. November um 2:00 Uhr GMT weltweit verfügbar sein.