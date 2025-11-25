OXS Soundbars S3 & S5: Vergleich, Vorteile & Black-Week-Angebote

Für ein passendes Heimkino-Setup bieten die OXS Soundbars S3 und S5 zwei Modelle, die leistungsstark, platzsparend und im Rahmen der Black Week reduziert erhältlich sind.

Heimkino-Ausstattung für unterschiedliche Raumgrößen

Ob WG-Zimmer, Wohnzimmer oder Gaming-Bereich: Die S3 und S5 sind für verschiedene Raumgrößen geeignet und ermöglichen eine Verbesserung des Klangbildes bei Filmen, Serien oder Spielen. Beide Geräte lassen sich ohne großen Aufwand installieren und decken ein breites Nutzungsspektrum ab.

OXS S3 – Kompakte Soundbar mit 3D-Klangeffekten

Die S3 ist eine 2.0-Kanal-Soundbar mit 3D-Surround-Effekt, die sich besonders für kleine und mittelgroße Räume eignet. Eine integrierte DSP-Technologie sorgt für ein räumliches Klangbild, während eine Dialogverbesserung Sprachinhalte klarer hervorhebt. Mit einer Größe von 810 × 100 × 61 mm und einer Spitzenleistung von 80 Watt ist sie kompakt gehalten. USB, AUX, optische und koaxiale Anschlüsse sowie Bluetooth 5.0 bieten verschiedene Verbindungsoptionen.

OXS S5 – 3.1.2-Kanal-System mit Dolby Atmos

Die S5 verfügt über ein 3.1.2-Kanal-System und ist mit Dolby Atmos zertifiziert. Sie erzeugt dreidimensionalen Klang, der aus mehreren Richtungen wahrnehmbar ist. Fünf Klangmodi, ein integrierter Subwoofer und variable Bassanpassungen ermöglichen eine vielseitige Nutzung. Das Modell misst 950 × 130 × 70 mm, erreicht 230 Watt Spitzenleistung und enthält vier Fullrange-Lautsprecher, einen Center-Speaker sowie einen 4-Zoll-Woofer. Die Anschlussmöglichkeiten umfassen HDMI eARC, optisch, AUX, USB und Bluetooth 5.0.

Merkmal OXS S3 OXS S5 Kanalstruktur 2.0-Kanal 3.1.2-Kanal Soundtechnologie 3D-Surround (DSP) Dolby Atmos, 3D-Klang Leistung (Peak) 80 Watt 230 Watt Abmessungen (L × H × T) 810 × 100 × 61 mm 950 × 130 × 70 mm Lautsprecherbestückung 2 Fullrange-Lautsprecher 4 Fullrange, 1 Center, 4″ Woofer (integriert) Klangmodi – 5 Klangmodi Besonderheiten Dialogverbesserung, kompakt Integrierter Subwoofer, variabler Bass Anschlüsse USB, AUX, optisch, koaxial, Bluetooth 5.0 HDMI eARC, optisch, AUX, USB, Bluetooth 5.0 Einsatzbereiche Kleine Haushalte, Homeoffice, Einsteiger Größere Räume, Film- & Sound-Enthusiasten UVP 129,99 € 269,99 €

Angebote in der Black Week

Während der Black Week sind die Soundbars S3 und S5 sowie ausgewählte Kopfhörer von OXS mit bis zu 30 % Rabatt erhältlich. Damit besteht die Möglichkeit, Heimkino-Ausstattung frühzeitig und zu reduzierten Preisen zu erwerben.